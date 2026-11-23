Спеціальний посланець президента США Джаред Кушнер заявив, що готовність Дональда Трампа розглянути для України безпекові гарантії за аналогом 5-ї статті НАТО є ключовою передумовою для встановлення тривалого миру. Про це пише «Главком» із посиланням на його допис.

Кушнер назвав готовність Росії обговорювати такі механізми суттєвим кроком уперед і потенційним свідченням серйозності її намірів щодо припинення війни. За словами Кушнера, надійні гарантії, підкріплені інструментами стримування та запобігання конфліктам, здатні значно знизити ризик повторної агресії.

Посадовець підтримав позицію президента України Володимира Зеленського щодо того, що безпекові зобов'язання мають бути конкретними, дієвими та чітко задокументованими – саме над цим він працює спільно зі спецпредставником президента США з питань мирних місій. Оскільки для Сполучених Штатів йдеться про одні з найвагоміших можливих зобов'язань, остаточне рішення ухвалюватиме безпосередньо Дональд Трамп із дотриманням усіх конституційних процедур та за участі Конгресу.

Американський лідер погодиться на такий крок лише за умови, якщо це чітко відповідатиме національним інтересам США, а ширші домовленості у сфері безпеки зроблять реальне застосування цих гарантій украй малоймовірним.

Кушнер наголосив, що гарантії для України неможливо фіналізувати окремо від загальної повоєнної архітектури безпеки в Європі. Серед ключових елементів майбутньої системи він назвав постійні канали для консультацій та кризової комунікації, військове розмежування із підвищеною прозорістю, а також взаємні кроки зі зниження ескалації та верифіковані зобов'язання сторін. Метою переговорів є досягнення балансу, за якого Україна буде захищеною, Росія матиме впевненість у відсутності прагнення НАТО до конфронтації, а Альянс і його партнери будуть переконані в повазі РФ до суверенітету сусідніх держав.

Окрім безпекового виміру, Кушнер акцентував на економічному відновленні: безпека має підкріплюватися довгостроковим планом процвітання України та реформами для зміцнення її інституцій і самодостатності, де масштабна підтримка США та Європи поєднуватиметься із власною відданістю Києва своєму успіху.

Найближчими тижнями американська сторона планує провести закриті переговори та багатосторонні дискусії з Україною, європейськими партнерами й Росією, щоб вийти на спільне бачення цієї архітектури. Він підсумував, що остаточних домовленостей поки немає, однак готовність сторін до діалогу відкриває шлях до припинення кровопролиття і перенаправлення сотень мільярдів доларів із війни на розвиток економіки, інфраструктури та зниження цін на енергоносії.

Раніше повідомлялося, що представники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф під час закритих переговорів обговорювали можливість вступу України до НАТО в обмін на територіальні поступки Росії. Зокрема, один із запропонованих сценаріїв передбачає, що Україна відмовиться від тієї частини Донбасу, яку досі контролює, а натомість отримає повноправне членство в Альянсі.