Клейтон: У цьому колі – у цьому колі цієї розмови використання терміна «друг» цілком доречне

Директор Національної розвідки США Джей Клейтон заявив, що президент Дональд Трамп «цілком доречно» називає російського лідера Володимира Путіна своїм другом у контексті їхніх нещодавніх переговорів. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Клейтон виступив на захист риторики глави держави, яку демократи розкритикували як зраду американських цінностей після рідкісного тристороннього саміту в Китаї за участю Трампа, Путіна та президента КНР Сі Цзіньпіна. Попри те, що зустріч виглядала радше символічною, ніж суттєвою, президент США та його головні помічники назвали її історичною подією за участю трьох країн із найбільшими ядерними арсеналами.

Резонанс викликало тепле привітання Трампа з Путіним та неодноразові згадки про нього як про свого «друга». У суботу американський президент також опублікував спільне зображення, на якому він тисне руку усміхненому Путіну, із підписом «Мій друг». Коментуючи це, Клейтон наголосив, що в межах тієї конкретної розмови використання такого слова є цілком доречним, а сама зустріч лідерів провідних ядерних держав є визначною та історичною, тож у цьому контексті він повністю довіряє вибору слів президента.

Водночас очільник розвідки, як і сам Трамп напередодні, відмовився назвати Путіна другом Сполучених Штатів, вказавши на вторгнення Росії в Україну, яка є союзником Америки. Клейтон прямо заявив, що в українському питанні Путін «зовсім не є другом Америки». Після повернення до Вашингтона Трамп у п'ятницю також уникнув прямої відповіді на запитання, чи вважає він Путіна другом США, зазначивши, що «не може говорити за Америку», але має з російським диктатором «направду дуже добрі» особисті стосунки.

У Демократичній партії саміт жорстко розкритикували. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер назвав цю зустріч «історичною ганьбою» для Сполучених Штатів і заявив у сесійній залі, що для Америки було б набагато краще, якби Трамп просто залишився вдома.

Нагадаємо, у суботу, 21 листопада, Дональд Трамп оприлюднив спільну світлину з Володимиром Путіним, додавши до публікації підпис «Мій друг».

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп назвав Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна друзями й продемонстрував готовність до особистого діалогу з керівниками Росії та Китаю. Такий дипломатичний підхід викликав критику в американському політикумі: опоненти президента вважають, що Москва та Пекін можуть використовувати його прагнення до прихильності.