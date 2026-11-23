Пропозиція переговорної команди президента США Дональда Трампа надати Україні гарантії колективної оборони за зразком 5-ї статті НАТО спричинила обережний оптимізм серед європейських союзників Києва. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Під час пресконференції в Берліні спеціальний посланець Джаред Кушнер заявив, що американський лідер «відкритий» до такої «великої угоди», а російська сторона нібито з нею погоджується. Хоча один із російських посадовців відкинув цю ідею, президент РФ Володимир Путін публічно плану не заперечив, що змушує європейських дипломатів сприймати ініціативу серйозно. У приватних розмовах американські чиновники обговорювали цей варіант кілька місяців, як і пропозицію Франції щодо повноправного членства України в Альянсі, яку в Парижі вважають найпрямішим і найнадійнішим втіленням колективної солідарності.

Для європейських дипломатів, які протягом останніх двох років побоювалися, що Вашингтон може піти на невигідні для Києва поступки, нинішня координація стала позитивним сигналом. Посадовці відзначають узгодженість позицій зі США, відсутність максималістських вимог та домовленість про те, що питання європейської безпеки не вирішуватимуться без участі самої Європи. Наступний раунд мирних переговорів за участю європейської делегації, до якої увійде Польща, попередньо очікується в Абу-Дабі після 26 листопада. Головною метою зустрічі має стати досягнення цільових домовленостей про припинення вогню в енергетичному секторі та в Чорному морі.

Водночас у Києві та низці європейських столиць наголошують на браку конкретики щодо реального наповнення плану Кушнера. Президент України Володимир Зеленський висловив сумнів у тому, що всі сторони однаково розуміють зміст гарантій на кшталт 5-ї статті, наголосивши, що для Києва ключовим показником є фізична присутність військ партнерів і розміщення американських військових баз на українській території. Найбільший скепсис щодо ініціативи зберігають країни Балтії, Північної Європи та Польща, які мають спільний кордон із Росією та побоюються, що ціна таких гарантій виявиться надмірною – зокрема, з огляду на нещодавні запитання американської сторони про можливість передачі Росії всього Донбасу в обмін на членство в НАТО.

Додаткове занепокоєння викликає наполягання Кушнера на паралельному перегляді всієї довоєнної архітектури безпеки в Європі та відносин між НАТО і Росією. Аналітики застерігають, що під прикриттям розпливчастих обіцянок колективної оборони Москві можуть фактично надати право вето на європейську безпеку в обмін на територіальні поступки України та обмеження військової присутності Альянсу у Східній Європі. Хоча інституції ЄС погодилися на паралельне обговорення європейської безпеки з Росією, частина європейських чиновників побоюється, що сама присутність за столом переговорів не гарантує реального контролю над фінальними рішеннями.

Важливим чинником залишаються часові межі: Дональд Трамп прагне укласти угоду в найближчі тижні – до саміту G20 у середині грудня, до Різдва або до 3 січня, коли розпочне роботу новий склад Конгресу під контролем демократів. Попри побоювання європейських лідерів щодо жорсткого тиску з боку Вашингтона на зустрічах у Берліні, США наразі не форсують підписання документів. Проте дипломати вказують, що остаточні рішення у Вашингтоні ухвалюватиме особисто Трамп, позиція якого щодо Путіна лише зміцнилася після нещодавнього тристороннього саміту в китайському Шеньчжені за участю лідерів США, Росії та Китаю, де сторони ухвалили спільну декларацію та домовилися про подальший діалог щодо ядерної зброї.

Нагадаємо, у суботу, 21 листопада, Дональд Трамп оприлюднив спільну світлину з Володимиром Путіним, додавши до публікації підпис «Мій друг».