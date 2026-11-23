Міністерство фінансів США звернулося до Nvidia з вимогою пояснити обставини експорту передових чипів до Китаю та встановити, хто в компанії відповідав за дотримання американських обмежень. Про це заявив міністр фінансів Скотт Бессент, повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За його словами, американська сторона вже провела переговори з представниками компанії та очікує на оперативну відповідь. Бессент зазначив, що Вашингтон хоче з’ясувати, як у Nvidia контролювали виконання вимог і на якому рівні керівництво могло знати про можливі порушення.

Міністр повідомив, що рада директорів компанії вже розбирається в ситуації. Він наголосив, що необхідно встановити, хто саме ніс відповідальність – співробітники нижчої чи середньої ланки або найвище керівництво.

Після відставки Дженсена Хуанга навколо Nvidia розгорнулися перевірки та розслідування. Вони почалися після повідомлень про його зв’язки з жінкою, яку американська розвідка підозрює у шпигунстві на користь Китаю, а також про позашлюбні стосунки з однією з керівниць компанії. До з’ясування обставин долучилися американські регулятори, ФБР і Конгрес. Nvidia також проводить внутрішню перевірку, а інвестори розглядають можливість колективного позову.

Невдовзі після відставки Хуанга адміністрація Дональда Трампа посилила обмеження на постачання до Китаю передових чипів для штучного інтелекту від Nvidia та інших виробників. Нові правила запровадили напередодні поїздки Трампа до Китаю, де він провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Сам Трамп заявив, що хотів би отримати від Хуанга вибачення та побачити його повернення до Nvidia. Однак Бессент зазначив, що спершу необхідно встановити, хто несе остаточну відповідальність за ситуацію. Голова ради директорів компанії Гарві Джонс повідомив, що повертати Хуанга на посаду не планують.

За даними, наведеними в матеріалі, з грудня 2025 року до травня 2026-го Міністерство торгівлі США дозволило експортувати до Китаю 879 тис. передових чипів Nvidia та AMD. Понад 30% цієї кількості призначалися компаніям, які Пентагон пов’язує з китайськими військовими. Зокрема, дозволи отримали Tencent, Alibaba, Baidu та BYD. Загалом було подано заявки на постачання понад 3,4 млн чипів, серед яких Nvidia H200 та AMD MI325X. Скільки пристроїв фактично доправили до Китаю, невідомо.

Після відставки Хуанга Nvidia також створила комітет ради директорів, який контролюватиме дотримання експортних обмежень і питання національної безпеки. Його очолила колишня заступниця голови Goldman Sachs Сюзанна Нора Джонсон. Рада директорів одностайно прийняла відставку Хуанга та згодом відмовилася повертати його на посаду. Водночас таку можливість підтримали працівники компанії, інвестори та Ілон Маск. Сам Хуанг володіє близько 3,5% акцій Nvidia, що дозволяє йому висунути двох кандидатів до ради директорів.

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про посилення обмежень на доступ Китаю до передових мікросхем штучного інтелекту від таких виробників, як Nvidia.

Це рішення оприлюднили саме тоді, коли американський лідер вирушив до Азії для переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном, які мають відбутися в четвер на саміті АТЕС у південнокитайському місті Шеньчжень. Голова Спеціального комітету Палати представників у справах Китаю республіканець Джон Муленар привітав нові правила, заявивши, що Америка серйозно налаштована закрити небезпечні лазівки в експортному контролі.