Демократична партія виборола щонайменше 258 місць у Палаті представників США, забезпечивши собі найбільшу перевагу на національних виборах з початку 1990-х років. Такий результат став гострою реакцією американських виборців на зростання цін та політику другого президентського терміну Дональда Трампа. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Хоча підрахунок голосів у кількох округах із мінімальним розривом ще триває, поточні показники вже перевершили результат 2008 року, коли демократи отримали 257 мандатів, і зрівнялися з показником 1992 року.

Вирішальним для досягнення позначки у 258 місць став підсумок перерахунку голосів у Північній Кароліні, де демократ і колишній журналіст Чак Хаббард переміг республіканку Вірджинію Фокс, яка переобиралася до Конгресу 11 разів. Загалом у нижній палаті демократи наразі мають 258 мандатів проти 173 у республіканців. Окрім цього, Демократична партія здобула переконливі перемоги в Сенаті, а по всій країні майже кожен виборчий округ змістився в бік демократів порівняно з 2024 роком – республіканці змогли відбити лише одне демократичне місце в штаті Мен.

Успіх демократів став можливим попри масштабний переділ виборчих округів, який напередодні виборів провели республіканські законодавчі органи штатів для отримання структурної переваги. За внутрішніми даними передвиборчого комітету демократів, партія виграла 70 із 92 ключових округів та перемогла в усіх округах із переглянутими межами, де на переобрання йшли чинні конгресмени-демократи, зокрема Дон Девіс у Північній Кароліні. Республіканцям вдалося забрати лише два перекроєні округи в Теннессі та Техасі, де попередні представники відмовилися балотуватися.

Головними чинниками поразки республіканців оглядачі та політики називають невдоволення виборців інфляцією, зростанням вартості життя, подорожчанням бензину та непопулярною війною в Ірані. Колишній спікер Палати представників від республіканців Ньют Гінгріч зазначив, що виборці вирішили, ніби республіканці ігнорують їхні проблеми. Чинний спікер Майк Джонсон натомість звинуватив опонентів у «синдромі розладу Трампа» та оголосив, що не балотуватиметься на посаду лідера республіканської меншості наступного року – на цю роль партія вже обрала близького союзника президента Джима Джордана.

Значна перевага в голосах надасть майбутньому спікеру від демократів Хакіму Джеффрісу, який може стати першим темношкірим очільником Палати представників, набагато ширший простір для політичного маневру. На відміну від останніх років, коли мінімальна більшість змушувала спікерів-республіканців Майка Джонсона та Кевіна Маккарті постійно йти на поступки ультраправому крилу, нова більшість дозволить ухвалювати закони без залежності від окремих груп конгресменів. Сам Маккарті назвав перемогу демократів «поколіннєвою» і визнав, що спроби перекроїти округи часто спрацювали проти самих республіканців. Водночас президент Дональд Трамп зберіг право вето і вже пообіцяв активно застосовувати його проти ініціатив нового демократичного Конгресу.

Нагадаємо, що демократична партія США здобула більшість в обох палатах Конгресу за результатами проміжних виборів 3 листопада. Партія отримала достатню кількість місць у Сенаті та Палаті представників, щоб контролювати законодавчу владу.