Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС і МЕРКОСУР уклали історичну торговельну угоду після 25 років переговорів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
ЄС і МЕРКОСУР уклали історичну торговельну угоду після 25 років переговорів
ЄС і МЕРКОСУР уклали історичну торговельну угоду після 25 років переговорів
фото: Reuters

Угода викликає занепокоєння серед європейських фермерів та екологічних організацій, які побоюються зростання дешевого імпорту

Європейський Союз та південноамериканський торговельний блок МЕРКОСУР підписали угоду про вільну торгівлю, яка стала найбільшою торговельною домовленістю в історії ЄС. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Підписання відбулося в столиці Парагваю Асунсьйоні й стало фінальним етапом переговорів, що тривали понад 25 років. Документ відкриває шлях до зниження тарифів і активізації торгівлі між двома регіонами з сукупним населенням близько 700 мільйонів людей.

Тепер угода має бути схвалена Європейським парламентом, а також ратифікована парламентами країн МЕРКОСУР – Аргентини, Бразилії, Парагваю та Уругваю.

У церемонії підписання взяли участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта, а також лідери країн Меркосур. Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва був представлений главою МЗС.

Фон дер Ляєн заявила, що угода створює найбільшу зону вільної торгівлі у світі та є сигналом на користь співпраці замість протекціонізму. Кошта зі свого боку наголосив, що документ зміцнить економічну безпеку обох регіонів на тлі глобальної нестабільності.

Водночас угода викликає занепокоєння серед європейських фермерів та екологічних організацій, які побоюються зростання дешевого імпорту з Південної Америки та посилення вирубки лісів.

Нагадаємо, французькі фермери вдруге за тиждень виїхали на тракторах до центру Парижа, протестуючи проти рішення Євросоюзу відкрити ринок для дешевої сільськогосподарської продукції з країн Південної Америки, яка, за їхніми словами, може витіснити французьких виробників. 

Йдеться про угоду Європейського Союзу з блоком країн Південної Америки (МЕРКОСУР) яка передбачає спрощений доступ їхньої сільськогосподарської продукції на європейський ринок. 

Читайте також:

Теги: Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава словацького уряду заявив, що «сильна Словаччина» буде боротися за Європейський Союз
Фіцо звинуватив ЄС у ненависті до росіян
12 сiчня, 11:38
Заради гарантій безпеки Україні Євросоюз готовий розглянути розширення ролі США у Гренландії
ЄС пропонує США нові можливості в Гренландії в обмін на гарантії для України
9 сiчня, 08:38
Найбільшим імпортером російського газу стала Франція
Євросоюз торік купив зрідженого газу з Росії на мільярди євро
8 сiчня, 17:25
РФ поширює фейки про домагання до українських дітей у ЄС
ЦПД: Росія поширює фейк про нібито домагання до українських дітей у ЄС
8 сiчня, 14:01
Кошта зробив заяву про Гренландію
Трамп забере Гренландію у Данії? Голова Європейської Ради зробив заяву
8 сiчня, 08:56
Україна збільшила імпорт електроенергії з ЄС до 2450 МВт
Стало відомо, наскільки зросла потужність імпорту електроенергії з ЄС
2 сiчня, 17:39
Гроші в ЄС для України знайшли. Але осад лишився
Гроші в ЄС для України знайшли. Але осад лишився
23 грудня, 2025, 10:19
Орбан стверджує, що відтепер перемога над Росією відповідає прямим фінансовим інтересам Європейського Союзу
«Незрозуміло, хто на кого напав». Орбан зробив скандальну заяву про війну в Україні
19 грудня, 2025, 19:33
Макрон заговорив про необхідність знайти способи для європейців відновити діалог з Росією
Макрон заявив, що європейські лідери повинні говорити з Путіним
19 грудня, 2025, 11:47

Політика

ЄС і МЕРКОСУР уклали історичну торговельну угоду після 25 років переговорів
ЄС і МЕРКОСУР уклали історичну торговельну угоду після 25 років переговорів
Трамп встановив «вхідний квиток» у Раду миру. Bloomberg розсекретив вартість
Трамп встановив «вхідний квиток» у Раду миру. Bloomberg розсекретив вартість
Глава дипломатії ЄС заявила, що суперечки через Гренландію грають на користь Росії та Китаю
Глава дипломатії ЄС заявила, що суперечки через Гренландію грають на користь Росії та Китаю
ЗМІ: Посли ЄС проведуть позачергове засідання через митні заяви Трампа
ЗМІ: Посли ЄС проведуть позачергове засідання через митні заяви Трампа
Європейські лідери розкритикували митні погрози Трампа
Європейські лідери розкритикували митні погрози Трампа
Президент Чехії анонсував передачу Україні літаків Aero L-159 для «полювання» на дрони
Президент Чехії анонсував передачу Україні літаків Aero L-159 для «полювання» на дрони

Новини

В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Сьогодні, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua