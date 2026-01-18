ЄС і МЕРКОСУР уклали історичну торговельну угоду після 25 років переговорів

Угода викликає занепокоєння серед європейських фермерів та екологічних організацій, які побоюються зростання дешевого імпорту

Європейський Союз та південноамериканський торговельний блок МЕРКОСУР підписали угоду про вільну торгівлю, яка стала найбільшою торговельною домовленістю в історії ЄС. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Підписання відбулося в столиці Парагваю Асунсьйоні й стало фінальним етапом переговорів, що тривали понад 25 років. Документ відкриває шлях до зниження тарифів і активізації торгівлі між двома регіонами з сукупним населенням близько 700 мільйонів людей.

Тепер угода має бути схвалена Європейським парламентом, а також ратифікована парламентами країн МЕРКОСУР – Аргентини, Бразилії, Парагваю та Уругваю.

У церемонії підписання взяли участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта, а також лідери країн Меркосур. Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва був представлений главою МЗС.

Фон дер Ляєн заявила, що угода створює найбільшу зону вільної торгівлі у світі та є сигналом на користь співпраці замість протекціонізму. Кошта зі свого боку наголосив, що документ зміцнить економічну безпеку обох регіонів на тлі глобальної нестабільності.

Водночас угода викликає занепокоєння серед європейських фермерів та екологічних організацій, які побоюються зростання дешевого імпорту з Південної Америки та посилення вирубки лісів.

Нагадаємо, французькі фермери вдруге за тиждень виїхали на тракторах до центру Парижа, протестуючи проти рішення Євросоюзу відкрити ринок для дешевої сільськогосподарської продукції з країн Південної Америки, яка, за їхніми словами, може витіснити французьких виробників.

Йдеться про угоду Європейського Союзу з блоком країн Південної Америки (МЕРКОСУР) яка передбачає спрощений доступ їхньої сільськогосподарської продукції на європейський ринок.