Угорщина подала позов до Суду ЄС через заборону імпорту російського газу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами Сійярто, судовий процес може тривати до двох років
фото: AP

Будапешт хоче скасувати заборону імпорту російського газу в ЄС через суд

Уряд Угорщини подав позов до Суду Європейського Союзу, в якому вимагає скасувати регламент RePower, спрямований на відмову від російського газу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника угорського МЗС Петера Сійярто.

Міністр закордонних справ Угорщини стверджує, що під час прийняття цього регламенту Європейський Союз начебто перевищив свої повноваження, помилково представивши регламент як торговельно-політичне рішення, а не як санкцію, що ставить під загрозу енергопостачання Угорщини.

Регламент був прийнятий Європейським парламентом ще в грудні. Попередній план передбачав, що рішення торкнеться виключно російського газу, тоді як про заборону російської нафти та ядерного палива у 2026 році буде вирішено в іншому регламенті.

За даними видання Index, Сійярто заявив, що для Угорщини «існують лише дорожчі та менш надійні рішення», а без російської нафти та природного газу не можна гарантувати ані безпеку енергопостачання країни, ані зниження комунальних тарифів. За словами урядовця, Європейський Союз не мав повноважень приймати таке рішення, оскільки енергетична політика належить до компетенції держав-членів.

Сійярто наголосив, що в ЄС не можна ставити під загрозу енергопостачання держави-члена, оскільки воно має бути безпечним. Тепер уряд Угорщини просить скасувати постанову через рішення суду.

Глава МЗС повідомив, що судовий процес може тривати до двох років, і для його завершення, на його думку, важливо, щоб нинішній угорський уряд залишився при владі. Він заявив, що з відмовою від російських енергоносіїв комунальні платежі в країні можуть зрости втричі, і додав, що Угорщина і надалі буде базувати своє енергопостачання на дешевій російській нафті та природному газі.

Нагадаємо, Угорщина не планує відмовлятися від російських енергоресурсів. За словами міністра закордонних справ Петера Сійярто, без російської нафти і газу країна нібито не зможе забезпечити енергобезпеку.

Раніше повідомлялося, що Угорщина та Словаччина оскаржуватимуть план ЄС щодо поступової відмови від імпорту російських газу та нафти. За словами Сійярто, це рішення буде подано до Європейського суду після ухвалення плану RePowerEU.

Теги: Угорщина газ Європейський Союз Сійярто

