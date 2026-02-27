«Підходимо до больової точки». Міноборони береться за тіньовий флот РФ

Команда Міністерства оборони України активно включається в економічну війну, щоб працювати над блокування російського тіньового флоту

Україна разом із партнерами посилює стратегічний тиск на морську логістику Росії. Головна ціль –тіньовий флот, який дозволяє Кремлю обходити санкції та фінансувати війну за рахунок експорту нафти. Про це повідомив журналістам міністр оборони України Михайло Федоров, інформує «Главком».

За словами міністра оборони Федорова, Україна переходить до активної фази нейтралізації тіньового флоту РФ, що фінансує війну.

«Ми активно працюватимемо над обмеженням переробки нафти в РФ та над іншими важливими напрямами. Розпочали співпрацю з українськими й міжнародними інститутами, службами, щоб об'єднати всіх навколо спільної цілі», – розповів Федоров.

Він також зазначив, що Росія з конвеєра одразу запускає ракети по Україні.

«Тому вони збільшили експорт сирої нафти — їм потрібен «кеш». У них зростає дефіцит бюджету. Тож нам потрібно тиснути далі, тому що ми підходимо до больової точки», – додав міністр.

У структурі Міноборони створено окрему відповідальну команду з відповідною експертизою, яка фокусується виключно на блокуванні морської логістики РФ.

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров також заявив, що Україна стикається з критичною нестачею ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot. За його словами, в України є великий потенціал, щоб самостійно виробляти комплекси та ракети.

Зауважимо, попри численні запити, Україна поки що не досягла успіху в отриманні ліцензій на виробництво систем Patriot або хоча б ракет до них.

Також Міністерство оборони працює над комплексною реформою мобілізації. За словами Федорова, відомство найближчим часом запропонує системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни.