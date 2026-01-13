Головна Країна Політика
Рада Україна-НАТО обговорила удар РФ ракетою «Орєшнік»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Рада Україна-НАТО обговорила удар РФ ракетою «Орєшнік»
Рада Україна–НАТО зібралась через атаку «Орєшніком» по Львову
фото з відкритих джерел

Україна закликала союзників посилити ППО і збільшити постачання ракет

У понеділок, 12 січня, відбулося ініційоване українською стороною засідання Ради Україна–НАТО, під час якого обговорювали масовані російські удари по об’єктах енергетичної інфраструктури, а також застосування Росією балістичної ракети проміжної дальності «Орєшнік». Про це повідомляє «Главком» з посиланням допис міністра закордонних справ Андрія Сибіги у соцмережі Х.

За словами Сибіги, Україна поінформувала союзників про удари РФ по критично важливій енергетичній інфраструктурі. «Зміцнення протиповітряної оборони, забезпечення додаткових ракет, внесок в ініціативу PURL і підтримка оборонного виробництва, включаючи дрони-перехоплювачі, залишаються невідкладними пріоритетами», – наголосив Сибіга.

Він також зазначив, що Україна розраховує на рішучі дії союзників щодо посилення підтримки, збільшення тиску на Росію та наближення стійкого миру.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, що Росія намагається залякати союзників застосуванням ракети «Орєшнік» та послабити підтримку України.

За його словами, минулого тижня Росія застосувала ракету «Орєшнік» проти Львова та продовжує атаки на цивільну й енергетичну інфраструктуру.

Рютте наголошував, що союзники не дадуть себе залякати та продовжуватимуть підтримувати Україну, оскільки її безпека є частиною безпеки всього Альянсу.

До слова міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде оголосив про виділення $400 млн допомоги Україні, які будуть спрямовані на енергетичний сектор та забезпечення функціонування української держави.

