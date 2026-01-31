Головна Країна Події в Україні
На кордоні з Молдовою призупинено пропуск через збій баз даних

Причиною став вихід із ладу центральних баз даних митних органів Молдови
фото: dumskaya

Молдовська сторона наразі не може здійснювати митне оформлення

Державна митна служба України попереджає про повну зупинку пропускних операцій на кордоні з Республікою Молдова. Станом на день 31 січня 2026 року рух транспортних засобів та оформлення товарів заблоковано через масштабний технічний збій на стороні сусідньої держави. Причиною став вихід із ладу центральних баз даних митних органів Молдови, що, ймовірно, пов’язано з ранковим блекаутом у країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу України.

За офіційною інформацією українських митників, молдовська сторона наразі не може здійснювати митне оформлення.

«На українсько-молдовському кордоні тимчасово не здійснюється пропуск транспортних засобів і товарів у зв’язку з виходом з ладу центральних баз даних митних органів Республіки Молдова», – йдеться у повідомленні Держмитслужби.

Наразі всі ключові пункти пропуску на півдні та заході (зокрема «Паланка – Маяки-Удобне», «Могилів-Подільський – Отач», «Мамалига – Крива») працюють у режимі очікування.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді урядовців стосовно масштабної аварійної ситуації в енергосистемі. Причиною знеструмлення значної частини України та сусідньої Молдови стали технологічні причини на лініях електропередач, що з'єднують обидві держави. Наразі тривають інтенсивні відновлювальні роботи для стабілізації мережі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Про стан справ главі держави звітували Перша віцепрем’єр-міністерка – Міністерка економіки Юлія Свириденко та Міністр енергетики Денис Шмигаль.

Раніше повідомляли, на Києвщині, Одещині та Дніпропетровщині та у столиці 24 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення електроенергії. 

Нагадаємо, столична підземка тимчасово припинила перевезення пасажирів. Причиною став критичний рівень напруги, що надходить від зовнішніх живлячих центрів. Наразі поїзди не курсують на жодній із гілок, а ескалатори вимкнені для запобігання аварійним ситуаціям. 

До слова, у суботу, 31 січня 2026 року, о 10:42 ранку Республіка Молдова опинилася в стані масштабного блекауту. Слідом за енергетичним колапсом в Україні, молдовська енергосистема не витримала різкого перепаду напруги, що призвело до аварійного відключення ключових ліній електропередач. Інформацію про системну аварію офіційно підтвердив міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту (Dorin Junghietu).

Як відомо, генеральний директор Yasno Сергій Коваленко відповів на три питання, які найчастіше ставлять споживачі після переходу на тимчасові графіки відключень електроенергії у Києві. Він зазначив, що цей період став складним для багатьох киян. Водночас, як наголошує Коваленко, в умовах уже четвертого року повномасштабної війни поняття «просто» фактично перестало існувати.

Зауважимо, що 31 січня в окремих регіонах України ще збережеться плюсова температура, однак уже цього ж дня почнуться сильні морози.

До слова, у Києві наразі без тепла 253 багатоповерхівки. «Від сьогоднішнього ранку до теплопостачання підключили ще 125 житлових будинків. Наразі залишаються без тепла 253 багатоповерхівки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 січня на одному з об’єктів критичної інфраструктури столиці під час виконання службових обов’язків помер 66-річний працівник «Київтеплоенерго». 

