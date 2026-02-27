Прокуратура Греції взялася за минуле ексміністра через екстазі-зізнання

Грецький політик отримав обвинувачення через зізнання у вживанні екстазі 35 років тому

У Греції розгорівся справжній скандал. Прокуратура висунула офіційні обвинувачення ексміністру фінансів Греції та лідеру ліворадикальної партії Рух за демократію в Європі Янісу Варуфакісу. Той у телеефірі відверто розповів про свій досвід вживання наркотиків наприкінці 80-х років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Protothema.

Повідомляється, що в одному з подкастів Варуфакіс зізнався, що одного разу в 1989 році в Австралії він спробував екстазі.

«Один раз вживав екстазі, і це було неймовірне відчуття, аж до наступного дня. У мене була неймовірна мігрень, не знаю, що мені дали, це було в Сіднеї, і я пам'ятаю, що це був дуже важливий момент, 1989 рік. Я пам'ятаю, як танцював 15-16 годин, ніби нічого не сталося, але потім тиждень страждав і більше не вживав», – розповів Варуфакіс.

Він також сказав, що раніше курив марихуану.

У зв’язку з цим висловлюванням Варуфакісу висунули офіційне обвинувачення у «провокації та рекламі наркотиків». Суд відбудеться 16 грудня 2026 року.

Адвокати політика називають справу «абсурдною», оскільки термін позовної давності за такі проступки в Греції давно минув, а самі зізнання були зроблені в контексті автобіографічних спогадів, а не пропаганди наркотиків.

Зауважимо, Варуфакіс – професор економіки, який розлютив партнерів єврозони своїм нетрадиційним стилем та лекціями під час переговорів про фінансову допомогу на піку боргової кризи Греції у 2015 році.

