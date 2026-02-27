Головна Світ Політика
Прокуратура Греції взялася за минуле ексміністра через екстазі-зізнання

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Варуфакісу висунули офіційне обвинувачення у провокації та рекламі наркотиків
фото: АР

Грецький політик отримав обвинувачення через зізнання у вживанні екстазі 35 років тому

У Греції розгорівся справжній скандал. Прокуратура висунула офіційні обвинувачення ексміністру фінансів Греції та лідеру ліворадикальної партії Рух за демократію в Європі Янісу Варуфакісу. Той у телеефірі відверто розповів про свій досвід вживання наркотиків наприкінці 80-х років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Protothema.

Повідомляється, що в одному з подкастів Варуфакіс зізнався, що одного разу в 1989 році в Австралії він спробував екстазі.

«Один раз вживав екстазі, і це було неймовірне відчуття, аж до наступного дня. У мене була неймовірна мігрень, не знаю, що мені дали, це було в Сіднеї, і я пам'ятаю, що це був дуже важливий момент, 1989 рік. Я пам'ятаю, як танцював 15-16 годин, ніби нічого не сталося, але потім тиждень страждав і більше не вживав», – розповів Варуфакіс.

Він також сказав, що раніше курив марихуану.

У зв’язку з цим висловлюванням Варуфакісу висунули офіційне обвинувачення у «провокації та рекламі наркотиків». Суд відбудеться 16 грудня 2026 року.

Адвокати політика називають справу «абсурдною», оскільки термін позовної давності за такі проступки в Греції давно минув, а самі зізнання були зроблені в контексті автобіографічних спогадів, а не пропаганди наркотиків.

Зауважимо, Варуфакіс – професор економіки, який розлютив партнерів єврозони своїм нетрадиційним стилем та лекціями під час переговорів про фінансову допомогу на піку боргової кризи Греції у 2015 році.

Нагадаємо, Ніколаса Мадуро обвинувачують у наркоторгівлі, а керівництво Венесуели зокрема – у співпраці з найбільшими наркокартелями у Південній Америці.

Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро, якого захопили Сполучені Штати, вимагає припинити розпочатий над ним суд. Він стверджує, що США блокують кошти на його юридичний захист, порушуючи право на адвоката за власним вибором. 

Теги: Греція міністр поліція наркотики

