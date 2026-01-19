Що робити, коли раптова онлайн-нарада? Ексміністр соцполітики зняв штани та показав цікавий лайфхак

Павло Розенко опублікував фото зі штанами та іронічно пояснив свій образ

Колишній міністр праці та соціальної політики України Павло Розенко виклав у Facebook фото з бежевими штанами та супроводив його жартівливим підписом про «лайфхак» на випадок раптової онлайн-наради, коли піджак залишився вдома, повідомляє «Главком».

«Лайфхак для тих, коли ти у себе в офісі, а тут раптовий ефір чи онлайн-нарада. А солідний піджак лишився вдома??))» – написав він.

скріншот Facebook

На світлині Павло Розенко стоїть у звичайній чорній сорочці, накинувши на плечі бежеві штани так, щоб вони імітували піджак. У підписі він жартівливо прокоментував такий «офісний прийом».

До слова, колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привернув увагу користувачів соцмереж після публікації фотографії, на якій він позує у кардигані італійського бренду Dolce & Gabbana вартістю близько $3 тис. Знімок з’явився на його сторінці в Instagram невдовзі після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.