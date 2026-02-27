Головна Світ Політика
Швеція допустила розміщення ядерної зброї у воєнний час

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що у разі війни країна допускає розміщення ядерної зброї заради власної безпеки.
фото: Reuters

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна не виключає можливості розміщення ядерної зброї на своїй території у разі війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на шведського мовника SVT.

Йонсон, який представляє Помірковану партію прем’єр-міністра Ульфа Крістерссона, зазначив, що у воєнний час Швеція буде відкритою до рішень, які сприятимуть її безпеці та виживанню.

«Якщо почнеться війна, ми будемо відкриті до всього, що може забезпечити виживання Швеції та її безпеку, безумовно», – заявив міністр.

Після вступу до НАТО Швеція погодилася на принцип, згідно з яким у мирний час ядерна зброя не розміщується на її території. Водночас домовленостей щодо воєнного часу не передбачено.

Ліберальна партія, яка входить до урядової коаліції, також не виключає можливості розміщення ядерної зброї у разі воєнного конфлікту.

Раніше, міністр оборони Швеції заявив, що дрон, який наблизився до французького атомного авіаносця «Шарль де Голль» у порту Мальме, ймовірно, належав Росії. Інцидент стався ввечері 26 лютого. За попередньою інформацією, безпілотник наблизився до авіаносця, після чого його було приглушено військовими. 

Теги: ядерна зброя Швеція

