У відповідь на порушення повітряного простору було піднято винищувачі НАТО та залучений дрон-перехоплювач

Вранці 27 листопада Латвія залучила винищувачі НАТО після того, як невідомий безпілотник ненадовго порушив повітряний простір країни. Інцидент стався на тлі атаки дронів на Ленінградську область Росії, зокрема район Санкт-Петербурга. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву збройних сил Латвії.

За інформацією латвійських військових, у відповідь на порушення повітряного простору були підняті винищувачі НАТО та залучений дрон-перехоплювач. Спочатку тривогу через загрозу з повітря оголосили у східній частині муніципалітету Лудза.

Згодом попередження скасували. Також військові скасували тривогу нижчого рівня, яку оголошували для муніципалітету Балві, розташованого на північ від Лудзи.

У латвійських збройних силах повідомили, що безпілотник перебував у повітряному просторі країни нетривалий час. Інших подробиць щодо його походження та маршруту наразі не оприлюднили.

Порушення повітряного простору Латвії відбулося в той час, коли російська Ленінградська область відбивала атаку безпілотників. Губернатор регіону Олександр Дрозденко заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила понад 40 дронів.

Ленінградська область межує з Латвією та охоплює територію навколо Санкт-Петербурга. Саме на тлі російської протиповітряної операції латвійська влада оголошувала попередження про повітряну загрозу.

Латвійські ЗМІ зазначають, що інцидент стався на тлі побоювань щодо поширення наслідків війни Росії проти України за межі української території. Київ і Москва регулярно завдають ударів один по одному, а сусідні з Росією держави фіксують випадки порушення свого повітряного простору.

Варто нагадати, що у ніч проти 27 листопада в Санкт-Петербурзі та його околицях пролунала серія вибухів. Моніторингові канали повідомляли про масовану атаку безпілотників.