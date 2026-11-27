Президент США Дональд Трамп заявив, що війни в Україні могло б не бути, якби Росія залишилася членом «Групи восьми» (G8). На його думку, виключення Москви з цього формату після анексії Криму образило російського диктатора Володимира Путіна та могло вплинути на подальші події.

Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами напередодні Дня подяки, коментуючи можливу участь Путіна в саміті G20 у Флориді в грудні, повідомляє «Главком».

Американський президент нагадав, що Росію виключили з G8 за президентства Барака Обами. За словами Трампа, якби Путін залишився учасником цього об'єднання, нинішньої війни могло б не бути.

«Коли він був членом G8, якби він залишився її членом, але президент Обама хотів його виключити. І якби він залишився членом, можливо, зараз не було б цієї війни. Він дуже образився, коли це сталося. А тепер це G7», – заявив Трамп.

Він додав, що переконаний у зв'язку між виключенням Росії з формату та початком війни. Трамп також заявив, що не проголосував би за усунення Москви з об'єднання, якби на той час був президентом США.

Згадуючи гуманітарну місію першої леді Меланії Трамп в Олешках, американський президент припустив, що за іншого розвитку подій їй не довелося б їхати туди, щоб домагатися перемир'я та евакуації людей.

Росію виключили з G8 у 2014 році після анексії Криму. Тоді саміт об'єднання мав відбутися в російському Сочі, однак лідери інших семи держав відмовилися від участі в ньому. Відтоді формат знову став «Групою семи» (G7).

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп вніс зміни до спільної заяви за підсумками зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у резиденції Мар-а-Лаго.