Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ЗМІ: Путін у паніці через 9 травня. Диктатор наказав стягнути ППО до Москви

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
ЗМІ: Путін у паніці через 9 травня. Диктатор наказав стягнути ППО до Москви
Путін збудував «кільце страху» навколо Москви через загрозу дронів
фото: Reuters

Росія сконцентрувала захист у Москві на тлі ризиків для параду

У Росії різко посилили заходи безпеки навколо Москви через страх перед ударами українських безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецьке видання Bild.

Загроза атак дронів уже вийшла далеко за межі фронту і дедалі більше відчувається в глибині російської території. За даними джерел, українські безпілотники здатні досягати цілей за тисячі кілометрів від кордону, і навіть Москва більше не вважається повністю безпечною.

На цьому тлі Кремль готується до проведення параду 9 травня на Червоній площі. Однак цього року захід проведуть без демонстрації важкої військової техніки.

З міркувань безпеки влада обмежила роботу мобільного інтернету. За повідомленнями опозиційних ресурсів, у Москві та Санкт-Петербурзі його фактично вимкнули до 9 травня, побоюючись, що дрони можуть використовувати мобільні мережі для навігації.

Ці обмеження вже вплинули на повсякденне життя – фіксуються перебої зі зв’язком, затримки SMS, проблеми з роботою таксі та банківських сервісів. Заступник голови оборонного комітету Держдуми РФ назвав парад «небезпечним заходом» і допустив ризик атак безпілотників.

Водночас, за даними європейських спецслужб, у Кремлі різко зросли побоювання щодо безпеки самого керівництва країни, включно з ризиками замахів чи внутрішніх загроз, що свідчить про підвищений рівень напруги в оточенні Володимира Путіна.

У відповідь Росія активно нарощує систему протиповітряної оборони навколо столиці. Навколо Москви створили новий пояс ППО, зокрема встановили десятки спеціальних веж із системами протиповітряного захисту.

Водночас з’являється інформація про перекидання засобів ППО з інших регіонів, що може свідчити про концентрацію ресурсів саме на захисті столиці.

Крім того, наприкінці березня 2026 року Путін підписав зміни до законодавства, які дозволяють приватним охоронним структурам використовувати бойову стрілецьку зброю для захисту критичної інфраструктури, зокрема енергетичних об’єктів.

Нагадаємо, що у Росії вже відмовилися від проведення масових заходів до 9 травня з міркувань безпеки. Зокрема, цього року військовий парад скасували не лише в окупованому Криму, а й у Воронежі, що свідчить про зростання ризиків для публічних подій навіть у тилових регіонах.

Водночас Москва оголосила так зване «перемир’я» на 8-9 травня, але паралельно пригрозила Україні ракетними ударами у разі спроб зірвати святкування. У РФ також заявили, що очікують від Києва аналогічних дій, залишаючи за собою право на «жорстку відповідь».

Читайте також:

Теги: росія системи ППО парад путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Командування Естонії вважає, що Росія зберігає здатність до нових війн
Естонія назвала рік, коли Росія знову буде готова до війни
Сьогодні, 18:07
Британський аналітик заявив, що Україна переосмислює характер війни
Британський аналітик, який передбачив агресію Путіна, назвав вагому перевагу України перед Росією
Сьогодні, 15:00
Італія перевіряє російський павільйон на Венеційській бієнале
Венеційська бієнале. Італія направила інспекторів до російського павільйону
30 квiтня, 01:14
Ворог розкидає тисячі протипіхотних та протитанкових мін вздовж усього узбережжя
Росія масово мінує узбережжя окупованого Криму через страх висадки українського десанту
21 квiтня, 08:39
У Туапсе атаковано НПЗ
У Туапсе атаковано НПЗ
20 квiтня, 02:58
Провал кремлівських технологій: урок виборів в Угорщині
Провал кремлівських технологій: урок виборів в Угорщині
15 квiтня, 13:47
Рамзан Кадиров отримав чергову нагороду
Кадиров отримав черговий орден: до чого тут цементна промисловість (відео)
14 квiтня, 20:28
Молдова з 2022 року повідомила про 54 порушення авіапростору ракетами та дронами РФ
Молдова нарахувала десятки порушень неба з боку РФ: подробиці
9 квiтня, 21:42
Встановлено пошкодження об’єктів нафтотранспортної та нафтопереробної інфраструктури противника
Сили оборони знову вдарили по нафтовому терміналу «Усть-Луга Ойл»: наслідки
7 квiтня, 17:22

Соціум

Війна з Іраном почала тягнути рейтинги Трампа вниз
Війна з Іраном почала тягнути рейтинги Трампа вниз
У РФ розробники гіперзвукових технологій отримали 12 років колонії через статтю
У РФ розробники гіперзвукових технологій отримали 12 років колонії через статтю
Іран продовжив удари по Еміратах другий день поспіль
Іран продовжив удари по Еміратах другий день поспіль
ЗМІ: Путін у паніці через 9 травня. Диктатор наказав стягнути ППО до Москви
ЗМІ: Путін у паніці через 9 травня. Диктатор наказав стягнути ППО до Москви
Естонія назвала рік, коли Росія знову буде готова до війни
Естонія назвала рік, коли Росія знову буде готова до війни
Кремль заробив максимум на нафті з початку вторгнення в Україну
Кремль заробив максимум на нафті з початку вторгнення в Україну

Новини

Буданов: Україні потрібен центр залучення іноземців до армії
Сьогодні, 18:43
Буданов: якщо перемир'я буде взаємним – Україна його продовжить
Сьогодні, 17:30
Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
Сьогодні, 13:03
Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
Сьогодні, 08:42
В Україні без опадів: погода на 5 травня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua