ЗМІ: Путін у паніці через 9 травня. Диктатор наказав стягнути ППО до Москви

Росія сконцентрувала захист у Москві на тлі ризиків для параду

У Росії різко посилили заходи безпеки навколо Москви через страх перед ударами українських безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецьке видання Bild.

Загроза атак дронів уже вийшла далеко за межі фронту і дедалі більше відчувається в глибині російської території. За даними джерел, українські безпілотники здатні досягати цілей за тисячі кілометрів від кордону, і навіть Москва більше не вважається повністю безпечною.

На цьому тлі Кремль готується до проведення параду 9 травня на Червоній площі. Однак цього року захід проведуть без демонстрації важкої військової техніки.

З міркувань безпеки влада обмежила роботу мобільного інтернету. За повідомленнями опозиційних ресурсів, у Москві та Санкт-Петербурзі його фактично вимкнули до 9 травня, побоюючись, що дрони можуть використовувати мобільні мережі для навігації.

Ці обмеження вже вплинули на повсякденне життя – фіксуються перебої зі зв’язком, затримки SMS, проблеми з роботою таксі та банківських сервісів. Заступник голови оборонного комітету Держдуми РФ назвав парад «небезпечним заходом» і допустив ризик атак безпілотників.

Водночас, за даними європейських спецслужб, у Кремлі різко зросли побоювання щодо безпеки самого керівництва країни, включно з ризиками замахів чи внутрішніх загроз, що свідчить про підвищений рівень напруги в оточенні Володимира Путіна.

У відповідь Росія активно нарощує систему протиповітряної оборони навколо столиці. Навколо Москви створили новий пояс ППО, зокрема встановили десятки спеціальних веж із системами протиповітряного захисту.

Водночас з’являється інформація про перекидання засобів ППО з інших регіонів, що може свідчити про концентрацію ресурсів саме на захисті столиці.

Крім того, наприкінці березня 2026 року Путін підписав зміни до законодавства, які дозволяють приватним охоронним структурам використовувати бойову стрілецьку зброю для захисту критичної інфраструктури, зокрема енергетичних об’єктів.

Нагадаємо, що у Росії вже відмовилися від проведення масових заходів до 9 травня з міркувань безпеки. Зокрема, цього року військовий парад скасували не лише в окупованому Криму, а й у Воронежі, що свідчить про зростання ризиків для публічних подій навіть у тилових регіонах.

Водночас Москва оголосила так зване «перемир’я» на 8-9 травня, але паралельно пригрозила Україні ракетними ударами у разі спроб зірвати святкування. У РФ також заявили, що очікують від Києва аналогічних дій, залишаючи за собою право на «жорстку відповідь».