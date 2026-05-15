Буданов оцінив ризик ядерного удару РФ

Побоювання щодо можливого ядерного удару з боку Росії, які періодично поширюються в Україні, наразі не мають підстав. Водночас російський ядерний арсенал продовжує становити серйозну загрозу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Times.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Росія технічно здатна завдати ядерного удару «в будь-який момент і на будь-якій відстані».

За його словами, потенціал РФ дозволяє реалізувати подібний сценарій. «Але це, перш за все, питання політичної волі. Я не бачив жодних ознак підготовки до ядерного удару. Якби вони були, я б знав», – наголосив Буданов.

Він також зазначив, що наразі українська сторона не фіксує сигналів, які могли б свідчити про підготовку Кремля до застосування ядерної зброї.

Раніше Буданов заявив, що потенційна розмова між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним не відбудеться раптово, однак Київ готовий до діалогу у разі серйозних намірів Москви. 

Він також наголосив, що офіційна позиція України полягає у припиненні бойових дій та досягненні миру. Крім того, Буданов заявив, що ситуація на фронті залишається стабільною, як і російський режим, однак зазначив, що «в цьому світі немає нічого вічного».

Нагадаємо, що Росія витрачає мільярди на інформаційну війну проти України, однак боротьба за правду та єдність українського суспільства залишається ключовою стратегічною перевагою держави. У сучасній війні сенси мають не менше значення, ніж зброя. Вже п’ять років на передовій цієї боротьби працює Центр протидії дезінформації. 

Теги: Кирило Буданов Офіс президента ядерна зброя росія

