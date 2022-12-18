Аналітики ISW розповіли, як Кремль «відбілює» репутацію Путіна

Кремль хоче зобразити Путіна як лідера, який підтримує звʼязок з простим народом, вважають експерти

Кремль наказав підконтрольним ЗМІ «відбілювати» репутацію диктатора Володимира Путіна, зокрема через участь у «безглуздих заходах». Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Експерти припустили, що кремлівські політтехнологи хочуть реабілітувати імідж Міністерства оборони України після критики за сторони радикальних націоналістичних блогерів, а також зобразити Путіна як компетентного воєначальника. Для цього підконтрольні ЗМІ розповсюдили інформацію про зустріч Путіна з об'єднаним штабом.

Аналітики ISW припускають, що Кремль свідомо розповсюдив інформацію про присутність Герасимова, Шойгу і Суровікіна на зустрічі з Путіним, щоб російське Міністерство оборони виглядало організованою командою та захистити військове керівництво від подальшої критики.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також у Кремлі хочуть зобразити Путіна як лідера, який підтримує звʼязок з простим народом. Для цього розповсюджується інформація про участь Путіна у відкритті відремонтованої автомагістралі, або у відкритті індичої ферми.

На думку експерті Інституту вивчення війни, такі меседжі повинні показати росіянам, що Путін не лише військовий, але й цивільний лідер і має тісні звʼязки з народом. Таким чином Путіна хочуть зобразити лідера, який несе народу «добрі новини».

Ключові висновки аналітиків: