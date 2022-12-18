Аналітики ISW розповіли, як Кремль «відбілює» репутацію Путіна
Кремль хоче зобразити Путіна як лідера, який підтримує звʼязок з простим народом, вважають експерти
Кремль наказав підконтрольним ЗМІ «відбілювати» репутацію диктатора Володимира Путіна, зокрема через участь у «безглуздих заходах». Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).
Експерти припустили, що кремлівські політтехнологи хочуть реабілітувати імідж Міністерства оборони України після критики за сторони радикальних націоналістичних блогерів, а також зобразити Путіна як компетентного воєначальника. Для цього підконтрольні ЗМІ розповсюдили інформацію про зустріч Путіна з об'єднаним штабом.
Аналітики ISW припускають, що Кремль свідомо розповсюдив інформацію про присутність Герасимова, Шойгу і Суровікіна на зустрічі з Путіним, щоб російське Міністерство оборони виглядало організованою командою та захистити військове керівництво від подальшої критики.
Також у Кремлі хочуть зобразити Путіна як лідера, який підтримує звʼязок з простим народом. Для цього розповсюджується інформація про участь Путіна у відкритті відремонтованої автомагістралі, або у відкритті індичої ферми.
На думку експерті Інституту вивчення війни, такі меседжі повинні показати росіянам, що Путін не лише військовий, але й цивільний лідер і має тісні звʼязки з народом. Таким чином Путіна хочуть зобразити лідера, який несе народу «добрі новини».
Ключові висновки аналітиків:
- Кремль, ймовірно, намагається підвищити сприйняття компетентності Путіна і Міністерства оборони Росії, висвітлюючи зустріч Путіна з об'єднаним штабом російських збройних сил і виступи Путіна на невійськових заходах.
- Розслідування NYT російських військових документів, опублікованих на початку війни, підтверджує, наскільки хибні російські припущення щодо планування і рішення щодо кампанії супроводжували російське вторгнення в Україну з самого початку.
- Триваючі російські наступальні операції навколо Бахмута ще більше вбивають клин між силами Донецької Народної Республіки і військами «групи Вагнера» Євгена Пригожина.
- Центральне розвідувальне управління США вважає, що Кремль не налаштований серйозно на переговори з Україною.
- Українські війська провели контратаки в районі Сватового і Кремінної і продовжують наносити удари по російським тилам.
- Російські війська продовжили наступальні операції в районі Бахмута та Авдіївки-Донецька.
- Українські офіційні особи попередили, що російські війська можуть намагатися заманити українські сили в пастку на східному (лівому) березі річки Дніпро.
- Росія може проводити інформаційну операцію, хибно пов'язуючи поточні переговори щодо демілітаризації Запорізької атомної електростанції з можливим майбутнім українським контрнаступом у Запорізькій області.
- Кілька російських джерел спростували заяву військового комісара про те, що російська влада продовжить термін служби для солдатів строкової служби. Однак, продовження терміну обов'язкової служби не буде необхідним для утримання нинішніх призовників у військах, оскільки всі колишні призовники є резервістами, а всі резервісти вже мають право на мобілізацію.
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