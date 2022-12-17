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Путін визнав, що українці виявилися міцнішими, ніж йому казали – NYT

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Путін визнав, що українці виявилися міцнішими, ніж йому казали – NYT
Путін сказав, що українці виявилися міцнішими, ніж йому казали
фото з відкритих джерел

З перших днів вторгнення Путін приватно визнавав, що війна пішла не за планом

У березні під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом президент Росії Володимир Путін приватно визнавав, що українці виявилися міцнішими, ніж йому говорили. Про це повідомляє видання The New York Times.

Зазначається, що з перших днів вторгнення Путін приватно визнавав, що війна пішла не за планом.

Під час зустрічі в березні з прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом Путін визнав, що українці були жорсткішими, ніж йому казали.

«Ймовірно, це буде набагато складніше, ніж ми думали. Але війна на їхній території, а не на нашій. Ми велика країна, і ми маємо терпіння», с сказав Путін.

Видання повідомляє, що люди, які знають російського президента, говорять що він готовий жертвувати незліченними життями та скарбами скільки завгодно, і під час рідкісної особистої зустрічі з американцями минулого місяця росіяни хотіли передати президенту Байдену різке повідомлення.

«Скільки б не було вбито чи поранено російських солдатів на полі бою, Росія не здасться», – йшлось в повідомленні.

Один із членів НАТО попереджає союзників, що Путін готовий погодитися на загибель або поранення 300 000 російських військовослужбовців – це приблизно втричі більше, ніж його нинішні втрати.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що зателефонує президентові Росії Володимиру Путіну, коли угоду про відведення озброєнь від Запорізької АЕС буде доопрацьовано.

Раніше канцлер Олаф Шольц заявив про перспективу подальших переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним щодо припинення загарбницької війни проти України.

Теги: українці росіяни росія путін президент поранення втрати війна

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