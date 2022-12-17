Путін готовий продовжувати війну на виснаження – глава ЦРУ

Ми не вважаємо, що росіяни зараз серйозно налаштовані на справжні переговори, заявив Бернс

Вільям Бернс вважає, що росіяни зараз не налаштовані на справжні переговори

США не бачать реальної готовності російської сторони до переговорів з Україною задля припинення конфлікту. Російський диктатор Володимир Путін готовий продовжувати війну на виснаження. Про це очільник ЦРУ Вільям Бернс сказав у інтерв’ю американській телекомпанії PBS.

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«Більшість конфліктів закінчуються переговорами, але це вимагає серйозності з боку росіян у цьому випадку, чого ми не бачимо. Принаймні, ми не вважаємо, що росіяни зараз серйозно налаштовані на справжні переговори», – заявив Бернс.

При цьому він акцентував, Путін помиляється у своїх намірах вести «війну на виснаження».

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«Так само як він помилявся, глибоко помилявся в розрахунках, які він зробив 24 лютого, коли він розпочав цю війну. Тактично, я думаю, що ми бачимо, принаймні в ЦРУ, це зниження темпів бойових дій між двома військами з настанням зими», – каже голова ЦРУ.

За його словами, російські окупанти зараз сильно виснажені, а українські військові сповнені рішучості продовжувати тиск та розвивати успіхи на полі бою за останні кілька місяців.

«Але їм також потрібен час для переобладнання та поповнення запасів», – зазначив Бернс.

Він підсумував, що темпи все більш жорстоких нападів Путіна на українське цивільне населення та українську цивільну інфраструктуру не зменшуються.

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Як повідомлялося, у найближчій перспективі Україна потребує поставок зброї від західних союзників, яка призначена для здійснення наступальних операцій.