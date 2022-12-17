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Путін готовий продовжувати війну на виснаження – глава ЦРУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Путін готовий продовжувати війну на виснаження – глава ЦРУ
Ми не вважаємо, що росіяни зараз серйозно налаштовані на справжні переговори, заявив Бернс
фото з відкритих джерел

Вільям Бернс вважає, що росіяни зараз не налаштовані на справжні переговори

США не бачать реальної готовності російської сторони до переговорів з Україною задля припинення конфлікту. Російський диктатор Володимир Путін готовий продовжувати війну на виснаження. Про це очільник ЦРУ Вільям Бернс сказав у інтерв’ю американській телекомпанії PBS.

«Більшість конфліктів закінчуються переговорами, але це вимагає серйозності з боку росіян у цьому випадку, чого ми не бачимо. Принаймні, ми не вважаємо, що росіяни зараз серйозно налаштовані на справжні переговори», – заявив Бернс.

При цьому він акцентував, Путін помиляється у своїх намірах вести «війну на виснаження».

«Так само як він помилявся, глибоко помилявся в розрахунках, які він зробив 24 лютого, коли він розпочав цю війну. Тактично, я думаю, що ми бачимо, принаймні в ЦРУ, це зниження темпів бойових дій між двома військами з настанням зими», – каже голова ЦРУ.

За його словами, російські окупанти зараз сильно виснажені, а українські військові сповнені рішучості продовжувати тиск та розвивати успіхи на полі бою за останні кілька місяців.

«Але їм також потрібен час для переобладнання та поповнення запасів», – зазначив Бернс.

Він підсумував, що темпи все більш жорстоких нападів Путіна на українське цивільне населення та українську цивільну інфраструктуру не зменшуються.

Як повідомлялося, у найближчій перспективі Україна потребує поставок зброї від західних союзників, яка призначена для здійснення наступальних операцій.

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Теги: військові диктатор населення окупанти переговори путін росіяни Україна

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