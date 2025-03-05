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Арабські країни не підтримали план Трампа щодо переселення із Сектора Гази

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Арабські країни не підтримали план Трампа щодо переселення із Сектора Гази
Єгипетський проєкт відновлення Гази має проходити у три етапи
фото: AP

Згідно з новим планом, палестинці мають отримати тимчасове житло

Країни-члени Ліги арабських держав (ЛАД) схвалили план відновлення Сектора Гази, запропонований Єгиптом. Цей план не передбачає переселення палестинців, на якому раніше наполягав президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Програму вартістю 53 млрд доларів ухвалили на екстреному саміті ЛАД у Каїрі. План містить майже 100 сторінок і має стати противагою американській ідеї «Близькосхідної Рив’єри».

Новий проєкт відновлення Гази має проходити у три етапи. Перший триватиме близько пів року, у цей період територію розчистять від завалів і розмінують. Два наступних етапи триватимуть кілька років. На цей час палестинці отримають тимчасове житло.

Єгипетський план передбачає, що регіоном тимчасово керуватиме Комітет з управління Сектором Гази. Як зауважує BBC, під час розробки цього плану арабські лідери врахували досвід інших міст, які потребували «відновлення з руїн», зокрема Хіросіми, Бейрута і Берліна.

Роль угруповання ХАМАС у плані не згадується. Тут думки розійшлися: деякі арабські держави закликають до його повної ліквідації, інші вважають, що рішення щодо ХАМАС мають ухвалити самі палестинці.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережах відео, згенероване штучним інтелектом, в якому показав своє бачення майбутнього Сектора Гази. Ролик починається зі сцен руйнувань, а далі уявна Газа перетворюється  на територію пляжів та хмарочосів, з будівлею «Трамп-Газа»,

Раніше «Главком» повідомляв, що Єгипет став розробляти свій план відновлення Гази, – без переселення палестинців, яке Трамп пропонував задля «зачистки» регіону.

 

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Теги: Єгипет сектор Гази Палестина Дональд Трамп

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