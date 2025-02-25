Трамп дозволив використовувати американську зброю з порушенням гуманітарного права – WP

Документ, ухвалений Байденом торік, зобов’язував країни, які отримують американське озброєння, письмово гарантувати, що воно не використовуватиметься для атак на цивільне населення або блокування гуманітарної допомоги

Адміністрація Дональда Трампа скасувала постанову, ухвалену за президентства Джо Байдена, яка забороняла союзникам застосовувати зброю США з порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Зазначається, що відповідний наказ був підписаний радником президента США з питань національної безпеки Майком Вальцом 21 лютого. Він скасовує Меморандум національної безпеки-20 (NSM-20). Цю інформацію також підтвердили кілька чинних і колишніх американських посадовців на умовах анонімності.

Документ, ухвалений Байденом торік, зобов’язував країни, які отримують американське озброєння, письмово гарантувати, що воно не використовуватиметься для атак на цивільне населення або блокування гуманітарної допомоги. Вимога письмового зобов’язання була новою, як і директива щодо звітування Держдепартаменту перед Конгресом.

Байден погодився підписати меморандум під тиском прогресивних демократів, які прагнули обмежити військову допомогу США Ізраїлю, вказуючи на використання американської зброї у військових діях у Секторі Газа. Водночас звіт Держдепартаменту, оприлюднений через кілька місяців після ухвалення NSM-20, не підтвердив фактів зловживання американською допомогою. Це викликало невдоволення його ініціаторів.

Сенатор Кріс Ван Голлен, який запропонував законопроєкт щодо меморандуму, зазначив, що хоча документ і не був реалізований у повному обсязі, він тиснув на Ізраїль, спонукаючи його дозволяти доставку гуманітарної допомоги в критичні моменти війни.

Колишній високопосадовець Держдепартаменту Крістофер Ле Мон заявив, що скасування NSM-20 призведе до зростання кількості цивільних жертв від американської зброї, що серйозно зашкодить іміджу США.

Повідомляється, що це не перший крок нової адміністрації у напрямку згортання політики, спрямованої на захист прав людини. Під час свого першого президентського терміну Трамп надавав пріоритет економічним інтересам у питаннях передачі озброєнь. А вже в січні, невдовзі після повернення до Білого дому, Пентагон розпочав ліквідацію відділу, створеного за Байдена для захисту цивільного населення під час бойових дій.

Раніше державний департамент США та Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) ввели санкції проти низки осіб і суден, які беруть участь у нафтовій та нафтохімічній промисловості Ірану. Обмеження спрямовані на так званий «тіньовий флот» країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Держдепу США.