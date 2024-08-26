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Переговори щодо припинення війни в Секторі Газа завершилися без досягнення угоди – Reuters

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Переговори щодо припинення війни в Секторі Газа завершилися без досягнення угоди – Reuters
Представники палестинського угруповання відкинули нові умови, запропоновані Ізраїлем
фото з відкритих джерел

Переговори щодо припинення війни та обміну заручниками в Секторі Газа завершилися без узгодження остаточного варіанту угоди між сторонами

Переговори між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС щодо припинення війни та обміну заручниками завершилися без досягнення фінальної угоди. Про це повідомляє  Times of Israel та Reuters.

Під час чергового раунду переговорів, що проходили в Каїрі, сторони не змогли дійти згоди щодо запропонованих посередниками варіантів угоди. Основною проблемою стало питання присутності ізраїльських військових у так званому «Філадельфійському коридорі»  – вузькій ділянці вздовж південного кордону Сектора Газа з Єгиптом.

Представники ХАМАСу заявили, що Ізраїль відступив від попередніх домовленостей щодо виведення військ з коридору та висунув нові умови, включно з перевіркою переміщених палестинців, які будуть повертатися на північ Сектора Газа після початку припинення вогню.

«Ми не приймемо обговорення відступів від того, про що домовилися 2 липня, або нових умов», – заявив офіційний представник ХАМАСу Усама Хамдан. Він також підкреслив, що розмови про неминучу угоду, які озвучувалися Сполученими Штатами, не відповідають дійсності.

Після завершення переговорів делегація ХАМАСу покинула Каїр, підтвердивши, що їхня основна вимога залишається незмінною: будь-яка угода повинна передбачати постійне припинення вогню та повне виведення ізраїльських військ з Сектора Газа.

Нагадаємо, ізраїльська влада хоче, щоб на Філадельфійському коридорі на кордоні між Сектором Гази та Єгиптом було зведено стіну. Це дозволить ізраїльським силам безпеки бути присутнім вздовж кордону.«Ізраїль наполягає на будівництві стіни в коридорі, щоб перешкодити ХАМАСу рити тунелі, а також хоче отримати доступ до даних із камер та датчиків, які контролюють цей район.

 

Теги: Ізраїль ХАМАС влада

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