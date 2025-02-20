США передали Україні «покращену» угоду про корисні копалини – Axios

Раніше радник президента США з нацбезпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» і підписати угоду про корисні копалини

Адміністрація президента США Дональда Трампа передала Україні «покращений» проєкт угоди про корисні копалини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Видання зазначає, що джерела і з української, і з американської сторін повідомили, що тепер угода має більш реалістичний вигляд.

Повідомляється, що кілька помічників президента Володимира Зеленського заохочували його підписати оновлену пропозицію, щоб уникнути подальшої ексалації відносин із Трампом і дозволити йому знайти «виправдання» потенційної нової допомоги Києву.

Перед цим американський лідер Дональд Трамп заявив, що хоче відновити угоду про рідкоземельні мінерали з Україною після того, як Київ відмовився підписати її перший варіант.

Раніше Reuters повідомляло, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа може спробувати укласти з Україною спрощену угоду про поклади корисних копалин, щоб якнайшвидше укласти мирну.

Повідомляється, що з цієї нагоди до Києва прибув спеціальний представник США з питань України та Росії. Він має намір обговорити параметри переглянутого пакту та те, що Україні потрібно в обмін на підписання.

До слова, радник президента США з нацбезпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» і підписати угоду про корисні копалини.

Володимир Зеленський заявляв, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

Врешті-решт Зеленський наголосив на необхідності включення до угоди положень про гарантії безпеки для України. «Питання ж не в тому, що просто забрати ресурс – тобто питання в тому, що ти інвестуєш, щоб без цього ресурсу щось було. Ми не країна сировини. І мені здається, що цей момент, що ми не країна сировини, він повинен чітко бути відображений в документі», – сказав Зеленський.

Також повідомлялось, що запропонована США угода передбачає контроль Вашингтона над мінеральними та нафтогазовими ресурсами, портами та іншою інфраструктурою. Адміністрація Трампа хоче, щоб США забирали 50% від поточних доходів, які отримує Україна від видобутку ресурсів, а також 50% від вартості всіх нових ліцензій на видобуток ресурсів, виданих третім особам.