Трамп заявив, що США знищили ватажка терористів у Сирії

Ісламіст належав до філії «Аль-Каїди»

Президент США Дональд Трамп заявив, що днями американські військові ліквідували в Сирії одного з ватажків терористичної організації, пов’язаної з «Аль-Каїдою».

За словами Трампа, американці завдали по терористу «точного авіаудару». Ліквідований ісламіст співпрацював з «Аль-Каїдою» по всьому регіону, пише New York Post.

У Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM) уточнили, що авіаудар відбувся у минулу суботу, а ліквідувати вдалося «високопоставленого чиновника з питань фінансів і логістики в терористичній організації «Хуррас ад-Дін» (ця організація є філією «Аль-Каїди»).

Трамп привітав з цього приводу очільника CENTCOM генерала Майкла Куріллу та американських військових – адже вони, за його словами, «здійснили правосуддя над ще одним джихадистом, що загрожував Америці та нашим союзникам і партнерам».

Нагадаємо, у Сирії у грудні минулого року повалили багаторічний диктаторський режим Башара Асада, якого підтримувала Росія.

Сам Асад втік з країни – причому план втечі він тримав у таємниці навіть від власних родичів. Припускають, що наразі він переховується у російській столиці Москві.

Також ми писали, що Туреччина планує побудувати в Сирії дві військові бази та розмістити на них винищувачі F-16.