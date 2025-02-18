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Трамп заявив, що США знищили ватажка терористів у Сирії

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Трамп заявив, що США знищили ватажка терористів у Сирії
За словами Трампа, американці завдали по терористу «точного авіаудару»
фото: New York Post

Ісламіст належав до філії «Аль-Каїди»

Президент США Дональд Трамп заявив, що днями американські військові ліквідували в Сирії одного з ватажків терористичної організації, пов’язаної з «Аль-Каїдою».

За словами Трампа, американці завдали по терористу «точного авіаудару». Ліквідований ісламіст співпрацював з «Аль-Каїдою» по всьому регіону, пише New York Post.

У Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM) уточнили, що авіаудар відбувся у минулу суботу, а ліквідувати вдалося «високопоставленого чиновника з питань фінансів і логістики в терористичній організації «Хуррас ад-Дін» (ця організація є філією «Аль-Каїди»). 

Трамп привітав з цього приводу очільника CENTCOM генерала Майкла Куріллу та американських військових – адже вони, за його словами, «здійснили правосуддя над ще одним джихадистом, що загрожував Америці та нашим союзникам і партнерам». 

Нагадаємо, у Сирії у грудні минулого року повалили багаторічний диктаторський режим Башара Асада, якого підтримувала Росія.

Сам Асад втік з країни – причому план втечі він тримав у таємниці навіть від власних родичів. Припускають, що наразі він переховується у російській столиці Москві. 

Також ми писали, що Туреччина планує побудувати в Сирії дві військові бази та розмістити на них винищувачі F-16.

Теги: Туреччина росія Дональд Трамп військові авіаудар Сирія

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