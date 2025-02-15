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Доброволець із Техасу розповів, як медіа США висвітлюють війну в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Доброволець із Техасу розповів, як медіа США висвітлюють війну в Україні
Алі Камео на позивний Іржа приїхав в Україну із Техасу та приєднався до ЗСУ
фото: скріншот із відео

Журналісти у США не пояснюють, чому Україна продовжує боротися

Медик Алі Камео на позивний Іржа приїхав в Україну із Техасу. Він приєднався до Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького та нині проходить навчання. У інтерв’ю для «Армія Tv» він розповів, чому більшість американців не хочуть, щоб Штати відправляли солдат в Україну.

За словами добровольця, не в останню чергу так відбувається тому, що американські ЗМІ не точно висвітлюють війну в Україні.

«Медіа абсолютно неправильно висвітлюють війну. Вся подача – суто з тактичної точки зору. Як діє українська армія. Які результати наступу. Що його стримує, що відбувається у росіян. Тобто переважно говорять про тактику. І майже щоразу вони очікують, що нова поставка зброї має одразу повністю стерти росіян. От того ж тижня чи дня. І якщо за місяць не звільнено сотні кілометрів території, починається риторика в стилі: «Чому Україна ще не виграла, чому не змогла зробити більше?», – пояснює Алі.

При цьому журналісти майже не розповідають про людей, не пояснюють, чому Україна продовжує боротися, каже доброволець.

«Усе зводиться до питань, що зробить ЄС або що зробить НАТО. Скільки зброї Ми дали Україні і чи достатньо добре вона її використовує», – описує новини про російсько-українську війну в США Алі Камео.

Нагадаємо, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Це відбулося після розмови з російським диктатором Путіним.

Російське медіа ТАСС заявило, що розмова тривала майже півтори години, а Путін запросив Трампа до Москви.

До слова, Саудівська Аравія підтримала ідею проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на своїй території.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися в Саудівській Аравії. При цьому глава Білого дому додав, що, ймовірно, відвідає Росію і чекатиме на Путіна в США.

Раніше аналітики Bloomberg описали три можливі сценарії завершення війни Росії та України. Сценарії представлені в статті агентства, присвяченій телефонним переговорам президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Теги: армія путін Дональд Трамп Саудівська Аравія навчання Україна президент солдат Місяць

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