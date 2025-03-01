Що сталося у Білому домі і чи правильно повівся Зеленський

Сценарій зустрічі зрежисований на внутрішнього виборця і власні примхи

Не можу заспокоїтись. Я дивилась відео і з перекладом, і в оригіналі і нову і знову.

Апофеоз абсурду. Стьоб над здоровим глуздом. Неможливо уявити що б перша особа держави приймаючи на своїй території не знала про що і яка буде розмова і які можуть бути варіанти реагування.

Трамп ще до зустрічі перейшов від політичної стратегії загравання до великих мас та «продажу» привабливих, але нереалістичних обіцянок до обману задля отримання вигоди.

Сценарій зустрічі зрежисований на внутрішнього виборця і власні примхи, без врахування порядку у світі, не говорячи вже про інтереси Європи:

Вдвох на одного: Венс використаний як «перехресний допит», щоб відвернути частину уваги виключно з Трампа і одночасно посилити тиск на Зеленського. Маніпуляція з нав’язуванням «вини». Надмірне демонстрація власного статусу, що для свідомих людей має зворотний ефект. Зарозумілі зневажливі та високомирні висловлювання, нав’язування комплексу меншовартості. Цинізм, зневага та самозакоханість зашкалювала.

Але у Зеленського проти цього здається гарне «щеплення», він не був і не виглядав слабким чи розгубленим. Він розбив всі їх доводи в той спосіб якій був можливий. Було б наївно думати що можливі були інші варіанти які б змінили формат зустрічі, враховуючи що це очевидно підготовлена провокація що б виправдати власний провал обіцянок і забезпечення прихованих мотивацій.

Виникає питання на якій стороні добра-зла закріпиться США? Очевидно що зараз вся Європа отримала демонстрацію ризиків і усвідомлення що може відбуватись коли зволікається з оцінкою і реагуванням політики країн на виклики порушення міжнародних норм та допускається лояльність що приводить до безкарності.

Чи здатні американські інституції відновити баланс зовнішньої політики і захист демократичних цінностей?

У Трампа не було ні реальної угоди для України, ні можливості виконання власних нереалістичних обіцянок закінчення війни, не було жодних гарантій і саме тому він зірвав зустріч з метою перекласти відповідальність.

А в України є досвід Будапештського меморандуму і всіх «гарантій» які не тільки не захистили Україну, але й ризик життя йде саме від «гарантерів».

У пошуку союзників і захисту безпеки власної країни та світу, авжеж треба бути дуже обачними і не переходити на особистості, але ще важливіше не принижуватися і називати речі своїми іменами.

Гроші і влада не заміняють гідність, і у Трампа безперечно довгий досвід переговорів та бізнесу, але світова безпека це не про бізнес, а досвід іноді допомагає помилятися більш впевнено.

Для мене на зустрічі президент Зеленський був чесним і гідним. Мені не соромно. От як США чинитимуть далі? Це і є дуже важливе питання.