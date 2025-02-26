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Вбивство Ірини Фаріон. Зінченку продовжено запобіжний захід до 24 квітня

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Вбивство Ірини Фаріон. Зінченку продовжено запобіжний захід до 24 квітня
Наступне засідання відбудеться 10 березня
фото: Суспільне Львів

Прокурор подав клопотання про продовження запобіжного заходу для В’ячеслава Зінченка на 60 діб без права внесення застави

У середу, 26 лютого, у Шевченківському районному суді Львова відбувся розгляд справи про вбивство Ірини Фаріон. Підсудному В’ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід – арешт без права внесення застави до 24 квітня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

До початку засідання В’ячеслава Зінченка привезли у будівлю суду. Він також поспілкувався із журналістами. Зінченко розповів, що має можливість спілкуватися із батьком 15 хвилин один раз на тиждень. Також він додав, що почувається у безпеці після посилення заходів безпеки, зокрема носіння бронежилета та шолома.

«На даний момент я відчуваю себе у безпеці, під час судового засідання я ні про що не хвилююся», – сказав Зінченко. Також підсудний поспілкувався із мамою до початку засідання.

Прокурор подав клопотання про продовження запобіжного заходу для В’ячеслава Зінченка на 60 діб без права внесення застави.

«У обвинуваченого Зінченка 4 березня 2025 року завершується строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, водночас кримінальне провадження перебуває на стадії дослідження доказів. Завершити судовий розгляд до цієї дати неможливо з об'єктивних причин, враховуючи об'єм матеріалів, які підлягають дослідженню. Тому мною оформлено клопотання про продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив прокурор Дмитро Петльований.

За його словами, у випадку зміни запобіжного заходу або, якщо його не продовжать, обвинувачений може не з'являтися у суд.

«Указаний ризик підтверджується тим, що Зінченко не має постійного місця проживання у Львові чи Львівській області, до затримання був зареєстрований і проживав у місті Дніпро. Забезпечити його належну процесуальну поведінку, враховуючи те, що судовий розгляд відбувається у місті Львові, шляхом застосування менш суворого запобіжного заходу неможливо», – сказав прокурор.

Натомість адвокат підсудного попросив змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з носінням браслета.

Під час перерви представниця потерпілої Софії Особи Наталія Романик розповіла про нові деталі розслідування.

«У матеріалах кримінального провадження є маса фактів, які говорять про імовірну причетність цього хлопчини до вчинення злочину. Можу спростувати заяви про те, що не розглядалися інші версії. Море людей, чоловіків віку приблизно Зінченка, було допитано, з'ясовано, де вони перебували, дивилися їхні телефони. Купу людей було відкинуто як потенційних підозрюваних. Під час слідчих дій було знайдено багато цікавої інформації, наприклад, нотатки Зінченка, де в переліку, що він має купити, є і перець, і ніж, і ствол. Перець – щоб собаки не взяли слід. Саме тому пошукова собака з часом втратила слід», – розповіла Наталія Романик.

За її словами, свідків будуть опитувати дуже нескоро, зважаючи на обсяг матеріалів, які варто дослідити.

Суд постановив продовжити Зінченку запобіжний захід – арешт без права внесення застави до 24 квітня. Наступне засідання відбудеться 10 березня.

Раніше прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, як повідомляв «Главком», у справі про вбивство відомої мовознавиці та колишньої нардепки Ірини Фаріон необхідно провести 15 молекулярно-генетичних експертиз

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.  

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Теги: вбивство арешт прокурор адвокат розслідування Ірина Фаріон

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