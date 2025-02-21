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Пентагон надасть Маску «особливий доступ» до своїх систем

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Пентагон надасть Маску «особливий доступ» до своїх систем
На Пентагон очікують перевірки
фото із відкритих джерел

Відомство Маска хоче провести аудит Пентагона

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Департаменту ефективності уряду Ілома Маска (Doge) буде надано особливий доступ до систем Пентагону для виявлення випадків нецільового витрачання коштів та боротьби зі зловживаннями у міністерстві оборони. Про це пише «Главком» з посиланням на видання  Barron's.

«Doge буде залучено до роботи міністерства оборони, спрямованої на виявлення шахрайства, розтрат і зловживань у найбільшому дискреційному бюджеті федерального уряду», – сказав Гегсет, виступаючи в Пентагоні.

Він наголосив, що Doge отримає доступ до всіх необхідних систем «з відповідними гарантіями та рівнями класифікації», щоб виявити надлишкові витрати та оптимізувати пріоритети фінансування. Гегсет повідомив, що робота почнеться з аналізу структури витрат штаб-квартири Пентагону і великих стратегічних програм, щоб потім перерозподілити ресурси, що звільнилися, на більш пріоритетні напрямки.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа доручила Пентагону підготувати плани щодо щорічного скорочення бюджету на 8% протягом найближчих п'яти років. У зв'язку з цим Гегсет дав вказівку вищому командуванню Збройних сил США та керівництву військового відомства подати відповідні пропозиції до 24 лютого.

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Теги: США політика фінансування Ілон Маск Пентагон робота аудит Піт Гегсет

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