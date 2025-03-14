Як треба поважати собак: Трамп подав приклад

Fox News: Трамп віддав честь службовим собакам на честь свята К-9

Президент США Дональд Трамп віддав честь службовим собакам на честь Національного дня ветеранів К-9. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Політик підкреслив внесок тварин у безпеку країни та відзначив їхню безстрашність. «Ці безстрашні чотирилапі бійці, які несуть службу на передовій, у зонах бойових дій і на наших кордонах, відіграють неоціненну роль у захисті США», – заявив Трамп.

Happy K9 Veterans Day to all of our heroic working dogs, including Conan who fearlessly participated in the military operation that ended ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi in 2019. 🇺🇸 pic.twitter.com/FcVlWHM378 — The White House (@WhiteHouse) March 13, 2025

За даними Білого дому, в армії США служать понад 30 тис. службових собак, з яких 1600 перебувають на активній службі. Вони навчені виявляти вибухівку та наркотики, брати участь у пошуково-рятувальних операціях, а також допомагати у забезпеченні правопорядку.

Раніше президент США Дональд Трамп пожартував з віцепрезидента Джея Ді Венса через малюнок на його шкарпетках. Глава Штатів зізнався, що не може зосередитись, бо вони справили на нього сильне враження.