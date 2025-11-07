Армія Азербайджану переходить на стандарти НАТО – Алієв

Політик наголосив, що Азербайджан «досяг головної мети з часу здобуття незалежності – звільнив свої землі від окупації»

Армія Азербайджану тісно співпрацює з турецькими збройними силами щодо реформування

Азербайджанська армія активно модернізується та переходить на стандарти НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента Азербайджану Ільхама Алієва.

За словами Алієва, у процесі реформування армія Азербайджану тісно співпрацює з турецькими збройними силами. Він наголосив на важливості розширення двосторонніх відносин між Баку та НАТО.

Крім цього президент зауважив, що Азербайджан досяг головної мети з моменту здобуття країною незалежності на початку минулого століття – повернув собі історичні землі. Він також зазначив, що процес модернізації азербайджанської армії буде продовжено.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Політики обговорили потенційну співпрацю у сфері оборони.

Як повідомлялося, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що його країна підтримує територіальну цілісність України з перших днів російського вторгнення. Раніше президент Азербайджану підписав розпорядження про виділення $2 млн на допомогу Україні. Кошти, в еквіваленті манату, будуть виділені з резервного фонду президента.

До слова, Ільхам Алієв заявив, що у 1920 році російська армія вторглась в його країну та окупувала її.