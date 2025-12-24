Головна Світ Політика
Між Польщею та Росією розгорівся дипломатичний скандал

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Між Польщею та Росією розгорівся дипломатичний скандал
Польща через суд забирає будівлю закритого консульства РФ
фото: PAP

Мерія Гданська зіткнулася з перешкодами при спробі повернути у власність громади будівлю чинного російського консульства

У Польщі закрили останнє російське консульство, однак російська сторона відмовляється повністю звільняти будівлю в Гданську. У відповідь Варшава розпочала юридичну процедуру повернення об’єкта у власність держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Після рішення польської влади закрити консульство РФ у Гданську, ухваленого на тлі диверсій на залізниці, російські дипломати мали залишити будівлю до кінця 23 грудня. Проте посольство РФ повідомило мерію міста, що в приміщенні залишиться «адміністративно-технічний співробітник», а також заявило про нібито збереження права користування об’єктом.

Польська сторона не планує застосовувати силові методи чи відключати будівлю від комунальних мереж, побоюючись дзеркальних дій з боку Росії щодо польських дипломатів.

Натомість Варшава розпочала судову процедуру для повернення контролю над будівлею через позов на користь Державного казначейства, якому юридично належить вілла. Процес може тривати кілька років через опір російської сторони та бюрократичні нюанси.

Як з’ясували журналісти, російське консульство десятиліттями користувалося будівлею на вулиці Стефана Баторія без сплати оренди. За підрахунками міської влади, заборгованість за 2013–2023 роки становить близько 5,5 млн злотих, а з відсотками – понад 8 млн. Суд уже зобов’язав РФ сплатити майже 400 тис. злотих за частину боргу.

До слова, закриття консульства стало відповіддю Польщі на диверсії на залізниці між Любліном і Варшавою. Згодом польська сторона підтвердила, що диверсії на залізниці були здійснені шляхом підкладання вибухівки. 18 листопада прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що підозрюваними в диверсіях є двоє громадян України, які співпрацювали з російськими спецслужбами.

