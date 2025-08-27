Алієв заявив про окупацію Азербайджану Росією у 1920 році

Алієв: Ми створили свою власну державу. Але більшовики відібрали її у нас

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що у 1920 році російська армія вторглась в його країну та окупувала її. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Азербайджанське державне інформаційне агентство (Азертадж).

«Азербайджан був розділений на дві частини. Це сталося в перші місяці радянізації Азербайджану. Після розпаду Російської імперії в 1917 році була утворена Азербайджанська демократична Республіка. Це була перша демократична республіка в мусульманському світі, заснована в травні 1918 року. Вона проіснувала до квітня 1920 року, коли російська армія вторглася в Азербайджан і окупувала країну. Більшовики, які здійснили революцію 1917 року, обдурили народ. Їх гаслами були: «фабрики і заводи – робітникам, земля – селянам, свобода – народам». Ми створили свою власну державу. Але більшовики відібрали її у нас», – наголосив Алієв.

Президент підкреслив, що у квітні 1920 року російська армія вторглася в Азербайджан і окупувала його. «У листопаді того ж року, всього через кілька місяців після цього, уряд радянської Росії вирішив відібрати в Азербайджану Зангезур, який ми називаємо Західним Зангезуром, і передати його Вірменії. Ось так Азербайджан був розділений надвоє – на основну частину і Нахчиван, а між ними знаходився Західний Зангезур», – зазначив він.

Нагадаємо, 8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі мирну угоду за посередництва президента США Дональда Трампа. Угода також означає суттєве послаблення впливу Росії на Південному Кавказі.

В угоді країни зобов’язалися не застосовувати силу один проти одного. Документ фіксує відсутність територіальних претензій між державами та гарантію, що вони не висуватимуть їх у майбутньому. Обидві сторони погодилися поважати суверенітет, територіальну цілісність, недоторканність міжнародних кордонів та політичну незалежність одна одної.