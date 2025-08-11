Головна Світ Політика
search button user button menu button

Азербайджан виділяє $2 млн на допомогу Україні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Азербайджан виділяє $2 млн на допомогу Україні
Кошти будуть виділені з резервного фонду президента
фото:Minval

Гуманітарна допомога буде використана для закупівлі електричного обладнання

Президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав розпорядження про виділення $2 млн на допомогу Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Minval.

Кошти, в еквіваленті манату, будуть виділені з резервного фонду президента, передбаченого у державному бюджеті на 2025 рік. Відповідальним за закупівлю та відправлення допомоги призначено Міністерство енергетики Азербайджану.

Ця гуманітарна допомога буде використана для закупівлі електричного обладнання, виробленого в Азербайджані.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі мирну угоду за посередництва президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пряму трансляцію.

Наступним кроком стане ратифікація документа парламентами обох держав, що стане остаточним етапом у встановленні тривалого миру між Вірменією та Азербайджаном.

Ключовим елементом домовленостей стало створення нового транзитного коридору через територію Вірменії, який з’єднає материковий Азербайджан із його анклавом Нахічевань.

Читайте також:

Теги: Україна Азербайджан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Велика заява Трампа по РФ. Чого можна очікувати від президента США?
Велика заява Трампа по РФ. Чого можна очікувати від президента США?
14 липня, 07:17
23 липня – Всесвітній день китів і дельфінів
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 липня, 00:07
Анна вважається святою, яка була матір’ю Пресвятої Богородиці Марії
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43
Наземні роботи стають повноцінними учасниками війни
Універсальний солдат. Роботи замінюють піхотинця у новітній війні: досвід ЗСУ Технології війни
29 липня, 11:00
КНДР має величезні запаси боєприпасів
Майже половина боєприпасів у РФ є північнокорейськими – розвідка
11 липня, 18:36
До кінця літа або восени Росія може перейти до нового етапу наступальної кампанії
Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ попередив про нову фазу наступу РФ
20 липня, 17:39
Україна не мала змоги збудувати повноцінну інфраструктуру для обслуговування винищувачів F-16, тому обрала альтернативну стратегію
Мобільність замість баз: як Україні вдається зберегти свої винищувачі F-16
1 серпня, 04:24
Президент Чехії вважає, що необхідно продовжувати надавати військову допомогу Україні
Президент Чехії назвав умову виживання України як держави
4 серпня, 18:58
Заступниця прес-секретаря Державного департаменту США Міньйон Г'юстон виступила із заявою щодо України
Держдеп США зробив неочікувану заяву про Україну
3 серпня, 19:58

Політика

Зустріч Трампа з Путіним. Лідери ЄС хочуть поговорити з президентом США – Bloomberg
Зустріч Трампа з Путіним. Лідери ЄС хочуть поговорити з президентом США – Bloomberg
До України з візитом прибув голова МЗС Чехії
До України з візитом прибув голова МЗС Чехії
Азербайджан виділяє $2 млн на допомогу Україні
Азербайджан виділяє $2 млн на допомогу Україні
Литва оголосила військові навчання поблизу Білорусі
Литва оголосила військові навчання поблизу Білорусі
Зустріч Трампа і Путіна: ріелтор з Аляски розкрив подробиці локації для президента США
Зустріч Трампа і Путіна: ріелтор з Аляски розкрив подробиці локації для президента США
ISW: Кремль намагається використати саміт на Алясці для розколу США та Європи
ISW: Кремль намагається використати саміт на Алясці для розколу США та Європи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
9099
Нові санкції. Коханка гравця московського «Динамо» з подругою не змогли скупитися у паризькому бутіку
7652
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
4767
Українська армія має аналог Starlink. Зв’язківець пояснив, чому технологію не масштабували
2586
Найдавніший соратник Путіна виступив проти війни і втратив владу – NYT

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Сьогодні, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua