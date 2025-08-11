Азербайджан виділяє $2 млн на допомогу Україні

Кошти будуть виділені з резервного фонду президента

Гуманітарна допомога буде використана для закупівлі електричного обладнання

Президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав розпорядження про виділення $2 млн на допомогу Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Minval.

Кошти, в еквіваленті манату, будуть виділені з резервного фонду президента, передбаченого у державному бюджеті на 2025 рік. Відповідальним за закупівлю та відправлення допомоги призначено Міністерство енергетики Азербайджану.

Ця гуманітарна допомога буде використана для закупівлі електричного обладнання, виробленого в Азербайджані.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі мирну угоду за посередництва президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пряму трансляцію.

Наступним кроком стане ратифікація документа парламентами обох держав, що стане остаточним етапом у встановленні тривалого миру між Вірменією та Азербайджаном.

Ключовим елементом домовленостей стало створення нового транзитного коридору через територію Вірменії, який з’єднає материковий Азербайджан із його анклавом Нахічевань.