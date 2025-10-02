Головна Країна Політика
Лідери України та Азербайджану обговорили оборонну співпрацю

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Президенти узгодили подальші контакти щодо оборонної співпраці
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Раніше повідомлялося, що Азербайджан може зняти ембарго на постачання зброї Україні

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Політики обговорили потенційну співпрацю у сфері оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

За словами Зеленського, він подякував азербайджанському колезі за принципову та послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. «Ми говорили про дипломатичні зусилля заради справедливого миру в Україні, про енергетичне та потенційне оборонне партнерство. Узгодили подальші контакти», – каже глава держави.

Раніше повідомлялося, що Азербайджан може зняти ембарго на постачання зброї Україні, якщо Росія продовжить завдавати ударів по енергетичних об'єктах Азербайджану в Україні. Насамперед Азербайджан міг би передати Україні зброю, успадковану від СРСР або закуплену пізніше в Росії, Білорусі чи України. У разі зняття ембарго є висока ймовірність того, що Україна могла б отримати САУ 2С1 «Гвоздика» і 2С3 «Акація». Також в арсеналі Баку є 2С19 «Мста-С» і 2С7 «Піон».

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що його країна підтримує територіальну цілісність України з перших днів російського вторгнення. Раніше президент Азербайджану підписав розпорядження про виділення $2 млн на допомогу Україні. Кошти, в еквіваленті манату, будуть виділені з резервного фонду президента.

