Переговори США з Лукашенком несподівано перейшли на тему схуднення

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Переговори США з Лукашенком несподівано перейшли на тему схуднення
США домовилися з Лукашенком про звільнення понад 250 політв’язнів завдякb лікам для схуднення
фото з відкритих джерел

Домовленості, за даними WSJ, супроводжувалися неофіційними пропозиціями з боку Вашингтона

США змогли домовитися з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком про звільнення понад 250 політичних в’язнів, поєднавши переговори про послаблення санкцій із несподіваною темою – препаратом для схуднення Zepbound. Про це з посиланням на спецпредставника президента США Дональда Трампа Джона Коула повідомляє The Wall Street Journal, повідомляє «Главком».

За інформацією WSJ, під час розмови Лукашенко звернув увагу на значну втрату ваги американського представника та поцікавився причиною. Коул пояснив, що результат пов’язаний із застосуванням препарату для зниження ваги Zepbound, після чого передав білоруській стороні інформаційні матеріали виробника.

Видання стверджує, що після цього сторони погодили звільнення понад 250 осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі з політичних мотивів. У Вашингтоні, за даними джерел, паралельно почали опрацьовувати варіант постачання препарату Zepbound для особистого користування Лукашенка.

Інформацію про ці домовленості також підтверджує білоруський опозиційний ресурс Charter’97. За його даними, Лукашенко в останні роки суттєво набрав вагу і, за оцінками, може важити близько 150 кг. 18 грудня, виступаючи на засіданні СНД, він публічно визнав, що має проблеми із зайвою вагою.

Офіційних коментарів з боку білоруської влади або Білого дому щодо можливих домовленостей наразі не оприлюднено.

Нагадаємо, 17 грудня Олександр Лукашенко підтвердив, що на територію Білорусі було завезено російський експериментальний ракетний комплекс середньої дальності «Орешник», який уже заступив на бойове чергування.

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко політв’язні

