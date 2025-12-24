Головна Світ Політика
Пєсков повідомив про новий етап контактів Росії та США

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Пєсков повідомив про новий етап контактів Росії та США
Кремль не розкрив деталей контактів зі США
фото з відкритих джерел (російські ЗМІ)

Росія продовжить діалог зі США через наявні канали

У Росії заявили про продовження консультацій зі США після переговорів у Маямі, водночас у Кремлі відмовилися коментувати зміст переданих документів. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає «Главком». 

Спецпосланець Кремля Кирило Дмитрієв доповів російському диктатору Володимиру Путіну про підсумки переговорів із делегацією США у Маямі щодо України. 
 
Прессекретар Путіна відмовився розкривати зміст документів, які Дмитрієв привіз із США і які стосуються мирного врегулювання війни РФ проти України.
 
«Ми, як і раніше, вважаємо, зокрема й на цій стадії, що дуже недоцільно вести якесь спілкування через засоби масової інформації. Тому ми не говоритимемо про те, що саме привіз Дмитрієв, і тим більше не говоритимемо про це через пресу», – заявив Пєсков.
 
Москва найближчим часом продовжить контакти зі США через наявні канали. Позиція Росії буде сформульована на основі інформації, отриманої від Дмитрієва, зазначив речник Кремля.

Нагадаємо, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що йому невідомо, що саме мав на увазі віцепрезидент США Джей Ді Венс, говорячи про «прорив» у переговорах щодо України. 

У своєму недавньому інтерв'ю Венс повідомив про досягнення суттєвого прогресу в переговорах між Сполученими Штатами та Росією щодо України за підсумками консультацій у Маямі.

За словами Венса, головною перемогою поточного етапу переговорів є те, що всі ключові питання тепер винесені на поверхню, і сторони більше не приховують своїх намірів. 

