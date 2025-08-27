Президент Азербайджану підтримав територіальну цілісність України

Алієв: Азербайджан, як країна, що постраждала від порушення своєї територіальної цілісності, підтримує територіальну цілісність усіх країн

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна підтримує територіальну цілісність України з перших днів російського вторгнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Азербайджанське державне інформаційне агентство (АЗЕРТАДЖ).

«Азербайджан, як країна, що постраждала від порушення своєї територіальної цілісності, підтримує територіальну цілісність усіх країн, і наша позиція в цьому питанні однозначна. І знову, повертаючись до того, що обговорювалося щодо азербайджано-російських відносин, ми з перших днів російського вторгнення в Україну підтримували територіальну цілісність України і продовжуємо її підтримувати», – йдеться у заяві.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав розпорядження про виділення $2 млн на допомогу Україні. Кошти, в еквіваленті манату, будуть виділені з резервного фонду президента, передбаченого у державному бюджеті на 2025 рік. Відповідальним за закупівлю та відправлення допомоги призначено Міністерство енергетики Азербайджану.

До слова, президент Азербайджану Ільхам Алієв відповів на запитання українського журналіста Дмитра Гордона, який попросив його дати пораду Україні, частина територій якої, як донедавна і Азербайджану, лишаються окупованими. Він вважає, що Україна повинна ніколи «не миритися з окупацією».

Алієв розповів, що його земляки «всі жили тим, щоб повернути свої території», попри те, що «рельєф Нагірного Карабаху проти нас, міжнародна ситуація була проти нас».