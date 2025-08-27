Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Азербайджану підтримав територіальну цілісність України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Президент Азербайджану підтримав територіальну цілісність України
фото: Азербайджанське державне інформаційне агентство

Алієв: Азербайджан, як країна, що постраждала від порушення своєї територіальної цілісності, підтримує територіальну цілісність усіх країн

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна підтримує територіальну цілісність України з перших днів російського вторгнення.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Азербайджанське державне інформаційне агентство (АЗЕРТАДЖ).

«Азербайджан, як країна, що постраждала від порушення своєї територіальної цілісності, підтримує територіальну цілісність усіх країн, і наша позиція в цьому питанні однозначна. І знову, повертаючись до того, що обговорювалося щодо азербайджано-російських відносин, ми з перших днів російського вторгнення в Україну підтримували територіальну цілісність України і продовжуємо її підтримувати», – йдеться у заяві.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав розпорядження про виділення $2 млн на допомогу Україні. Кошти, в еквіваленті манату, будуть виділені з резервного фонду президента, передбаченого у державному бюджеті на 2025 рік. Відповідальним за закупівлю та відправлення допомоги призначено Міністерство енергетики Азербайджану.

До слова, президент Азербайджану Ільхам Алієв відповів на запитання українського журналіста Дмитра Гордона, який попросив його дати пораду Україні, частина територій якої, як донедавна і Азербайджану, лишаються окупованими. Він вважає, що Україна повинна ніколи «не миритися з окупацією». 

Алієв розповів, що його земляки «всі жили тим, щоб повернути свої території», попри те, що «рельєф Нагірного Карабаху проти нас, міжнародна ситуація була проти нас».

Читайте також:

Теги: Ільхам Алієв Азербайджан війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Засідання відбудеться 9 вересня
Стало відомо, коли відбудеться нове засідання «Рамштайну»
25 серпня, 22:26
Зеленський пояснив Трампу, чому відмова від територій на сході України є неприйнятною
Віддати Донбас Путіну? Зеленський розказав, як переконував Трампа
21 серпня, 10:25
Радник Кремля вважає, що Володимир Путін став більш договороспроможним
Україна здає Донбас і не вступає в НАТО. Радник Путіна озвучив «мирний план» Росії
12 серпня, 19:20
Наслідки удару по Білозерському
РФ вдарила по житловому кварталу у Білозерському: є загиблі та поранені (фото)
12 серпня, 10:13
РФ завдала удару по полігону
РФ вдарила ракетою по навчальному підрозділу ЗСУ: є загиблий та поранені
12 серпня, 09:23
Польський міністр відповів, що має зробити Росія для справедливого миру в Україні
Польський міністр відповів, що має зробити Росія для справедливого миру в Україні
12 серпня, 00:22
За «антинабушний» законопроєкт проголосувало 263 нардепи
НАЗК повідомило, чи переслідуватиме нардепів, які скасовували незалежність НАБУ (документ)
3 серпня, 11:00
Буданов: «Зараз це (грузинський сценарій - «Главком») неможливо. Але питання, що буде далі?»
Буданов пояснив, чи є реалістичним «грузинський сценарій» в Україні
2 серпня, 09:43
Реальні дії Росії після розмов Путіна з Трампом виставляють його легковірним простачком
Трамп не вірить у блеф Путіна. Чого чекати до 8 серпня?
1 серпня, 10:50

Політика

Китай відреагував на вимогу США та РФ щодо ядерного роззброєння
Китай відреагував на вимогу США та РФ щодо ядерного роззброєння
Українська делегація обговорить гарантії безпеки з Віткоффом: деталі від Bloomberg
Українська делегація обговорить гарантії безпеки з Віткоффом: деталі від Bloomberg
«Залізна мітла» Сі Цзіньпіна. У Китаї почалася найбільша військова чистка з часів Мао
«Залізна мітла» Сі Цзіньпіна. У Китаї почалася найбільша військова чистка з часів Мао
Президент Азербайджану підтримав територіальну цілісність України
Президент Азербайджану підтримав територіальну цілісність України
Фінляндія повертає протипіхотні міни до свого арсеналу
Фінляндія повертає протипіхотні міни до свого арсеналу
Вступ України в ЄС: Орбан пом’якшив позицію після розмови з Трампом – ЗМІ
Вступ України в ЄС: Орбан пом’якшив позицію після розмови з Трампом – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
57K
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
36K
Росія виходить з Європейської конвенції проти катувань: що це означає насправді
33K
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
2524
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua