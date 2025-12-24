США оголосили про «максимальні» санкції проти глави Венесуели

США не визнають Ніколаса Мадуро легітимним президентом і планують максимально посилити санкції, щоб заблокувати його фінансові ресурси

Сполучені Штати оголосили про намір застосувати «максимальні» санкції проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро, щоб позбавити його прибутків від нафти та ресурсів для фінансування картелю. Про це заявив постпред США при ООН Майк Волц під час засідання Ради Безпеки, яку транслювала ООН.

Волц заявив, що США «не визнають Ніколаса Мадуро і його соратників легітимною владою Венесуели».

«Ніколас Мадуро є втікачем від американського правосуддя і главою іноземної терористичної організації Cartel de los Soles», – сказав Волц.

Також він наголосив, що президент США Дональд Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що він збирається використовувати «всю міць Сполучених Штатів Америки, щоб боротися із цими наркокартелями, які занадто довго безкарно діяли в нашій півкулі, і викорінити їх».

«Санкції застосовуватимуть у максимально можливій мірі, щоб позбавити [президента Венесуели Ніколаса] Мадуро ресурсів, які він використовує для фінансування картелю», – зазначив посол США.

Він додав, що це стосується прибутку від продажу нафти.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 19 грудня, Міністерство фінансів США розширило санкційний список проти оточення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро. Нові обмеження зачепили членів сім'ї президента, зокрема його дружину Сілію Флорес, та їхніх найближчих соратників. Глава Мінфіну США Скотт Бессент жорстко прокоментував це рішення, назвавши венесуельський режим «злочинною наркодержавою». Він наголосив, що Вашингтон не дозволить Мадуро та його спільникам заповнювати американський ринок небезпечними наркотиками та дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Раніше президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою щодо Венесуели, звинувативши країну у незаконному захопленні американських нафтових ресурсів та майна компаній США. Глава Білого дому підкреслив, що Сполучені Штати мають намір відновити контроль над своїми активами.