Австрія готується до можливого блекауту: деталі

В Австрії вважають, що для Путіна атаки хакерів на західні енергосистеми є засобом гібридної війни

Міністерка оборони Таннер «Ймовірність відключення електроенергії в деяких частинах Європейського Союзу в найближчому майбутньому дуже висока»

Через дефіцит енергоносіїв і зростання цін на них, уряд Австрії розпочав підготовку до можливого блекауту. Про це заявила міністр оборони Австрії Клаудія Таннер, повідомляє Welt.

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«Ймовірність відключення електроенергії в деяких частинах Європейського Союзу в найближчому майбутньому дуже висока. Питання не в тому, чи прийде блекаут, а в тому, коли він прийде. Ризик широкомасштабного відключення електроенергії знову значно збільшився внаслідок війни в Україні», - наголосила міністерка оборони.

За її словами, для президента РФ Володимира Путіна атаки хакерів на західні енергосистеми є засобом гібридної війни.

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«Ми не повинні вдавати, що це лише теорія. Ми повинні підготуватися до відключень електроенергії в Австрії та всій об'єднаній Європі», - підкреслила Таннер.

Нагадаємо, міністерка у справах Європи уряду Австрії Кароліне Едтштадлер вважає реальною перспективу вступу України до Європейського Союзу, якщо вона продовжуватиме йти шляхом реформ.

Також правоохоронці Австрії викрили шпигуна РФ, який передавав секретні дані про війну в Кремль.