Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною. Сторони обговорили посилення енергетичної підтримки України, підготовку до конференції з відновлення країни та подальші кроки у мирному процесі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

Зеленський зазначив, що очільник естонського зовнішньополітичного відомства відвідав Київ уже вчетверте протягом 2026 року та мав змогу побачити масштаби російської ескалації за цей період.

«Поінформував про удари по енергетиці: Росія сильно вкладається у спроби зруйнувати нормальність життя. І тому все, що підтримує нашу стійкість, важливо», – наголосив президент.

Під час зустрічі сторони також обговорили підготовку до Конференції з відновлення України, проведення якої заплановано на початок 2027 року в Естонії.

Окрему увагу Зеленський та Цахкна приділили мирним переговорам і майбутнім гарантіям безпеки для України. Глава держави наголосив на зусиллях Києва із залучення європейських партнерів до переговорного процесу.

«Україна зробила дуже багато, щоб повноцінно включити Європу у мирний трек з Америкою, і зараз чекаємо від Американської сторони на дату нової зустрічі, яка має бути вже чотиристоронньою», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко провели переговори з главою МЗС Естонії Маргусом Цахкною. Сторони обговорили військову допомогу Україні, посилення санкційного тиску на Росію та підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться наприкінці січня 2027 року в Таллінні. Її ключовими пріоритетами мають стати підтримка енергетики, відновлення транспортної інфраструктури та страхування воєнних ризиків.