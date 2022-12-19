Правоохоронці Австрії викрили шпигуна РФ, який передавав секретні дані про війну в Кремль

Підозрюваний під час своєї дійсної служби перебував у Німеччині та Австрії як дипломат

Підозрюваний є сином колишнього співробітника російського ГРУ

У Відні (Австрія) правоохоронці викрили російського шпигуна, який передавав засекречені дані до Кремля, зокрема й щодо війни в Україні. Чоловік виявився сином російського дипломата. Про це повідомляє Heute.

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Як зазначається, 39-річний грек з російським корінням протягом кількох років шпигунів на користь російської військової розвідки ГРУ на шкоду Австрії. Пізніше цю інформацію підтвердили у МВС. Стверджується, що підозрюваний є сином колишнього співробітника російського ГРУ, який під час своєї дійсної служби перебував у Німеччині та Австрії як дипломат.

Згідно зі звітом, 39-річний чоловік контактував з дипломатами та представниками розвідки з різних країн і перебував у Москві незадовго до та під час військового вторгнення Росії до України.

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Раніше повідомлялося, що у Швеції затримано подружжя росіян, підозрюваних у шпигунстві.

Нагадаємо, британська служба контррозвідки MI-5 заявила, що російському шпигунству в Європі було завдано «значного стратегічного удару».

Колишнього працівника Служби безпеки Швеції обвинуватили у шпигунстві на користь РФ.