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Правоохоронці Австрії викрили шпигуна РФ, який передавав секретні дані про війну в Кремль

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Правоохоронці Австрії викрили шпигуна РФ, який передавав секретні дані про війну в Кремль
Підозрюваний під час своєї дійсної служби перебував у Німеччині та Австрії як дипломат
колаж: heute.at

Підозрюваний є сином колишнього співробітника російського ГРУ

У Відні (Австрія) правоохоронці викрили російського шпигуна, який передавав засекречені дані до Кремля, зокрема й щодо війни в Україні. Чоловік виявився сином російського дипломата. Про це повідомляє Heute.

Як зазначається, 39-річний грек з російським корінням протягом кількох років шпигунів на користь російської військової розвідки ГРУ на шкоду Австрії. Пізніше цю інформацію підтвердили у МВС. Стверджується, що підозрюваний є сином колишнього співробітника російського ГРУ, який під час своєї дійсної служби перебував у Німеччині та Австрії як дипломат.

Згідно зі звітом, 39-річний чоловік контактував з дипломатами та представниками розвідки з різних країн і перебував у Москві незадовго до та під час військового вторгнення Росії до України.

Раніше повідомлялося, що у Швеції затримано подружжя росіян, підозрюваних у шпигунстві.

Нагадаємо, британська служба контррозвідки MI-5 заявила, що російському шпигунству в Європі було завдано «значного стратегічного удару». 

Колишнього працівника Служби безпеки Швеції обвинуватили у шпигунстві на користь РФ.

Теги: Австрія розвідка росія війна шпигун чоловік

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