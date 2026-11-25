Союзники Польщі по НАТО продовжують дискусію щодо перехоплення російських повітряних цілей над Україною

Країни НАТО наразі не підтримують ініціативу щодо збиття російських ракет над територією України, які прямують у бік Польщі. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомляє «Главком» із посиланням на RMF24.

Томчик нагадав, що питання перехоплення російських повітряних цілей над українською територією обговорювали ще декілька місяців тому.

За словами посадовця, союзники не підтримали такий механізм через низку ускладнень. Попередні консультації завершилися відмовою від запровадження відповідної процедури.

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що дискусія між союзниками триває, однак готовності до практичних дій поки немає.

Томчик також повідомив, що наприкінці грудня або на початку січня може набути чинності розпорядження про створення безпольотної зони над східною частиною Польщі.

Нагадаємо, Польща запропонувала союзникам по НАТО розглянути можливість перехоплення російських ракет над Україною. Варшава порушила це питання під час зустрічі послів країн Альянсу в Брюсселі 23 листопада.

Також міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розкритикував реакцію США на падіння російських ракет. Посадовець висловив сподівання, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте донесе до Дональда Трампа інформацію про загрози для країн східного флангу Альянсу.

Раніше, у жовтні, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про необхідність узгодження із союзниками питання збиття російських безпілотників над Україною.