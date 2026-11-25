Польща готує додаткові заходи для захисту повітряного простору поблизу кордону з Україною

Польща готується запровадити безпольотну зону поблизу кордону з Україною на тлі нещодавніх порушень повітряного простору країни російськими ракетами та безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на польське видання Dziennik Gazeta Prawna.

Запровадження додаткових обмежень пов'язане із загрозами для безпеки Польщі на тлі російських повітряних атак проти України.

Питання захисту польського повітряного простору стало особливо актуальним після падіння трьох російських крилатих ракет на території країни 20 листопада.

Крім того, 24 листопада під час чергової російської атаки на Україну один із безпілотників ненадовго залетів на територію Польщі.

Варто зазначити, що у вересні Польща вже запровадила тимчасові обмеження повітряного руху поблизу українського кордону. Вони діятимуть до 9 грудня 2026 року та мають забезпечити ефективнішу роботу протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 24 листопада польська влада оголосила про скликання засідання комітету з національної безпеки через порушення повітряного простору країни. Серед питань порядку денного – посилення протиповітряної оборони та співпраця із союзниками по НАТО.

Також польська прокуратура встановила походження трьох повітряних об'єктів, які впали на території країни 20 листопада. Усі вони виявилися російськими крилатими ракетами Х-101.