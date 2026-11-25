Королівські військово-повітряні сили Великої Британії посилюють готовність до протидії загрозам з повітря

Королівські військово-повітряні сили Великої Британії посилюють заходи захисту бойової авіації через зростання загрози атак безпілотників. Військові почали переміщувати літаки до захищених ангарів та укриттів, а також розглядають можливість використання антидронових сіток. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News та The Times.

Британські ЗМІ зазначають, що аналогічні засоби захисту від безпілотників широко використовують в Україні для убезпечення військової техніки та об'єктів критичної інфраструктури.

Командувач британських військово-повітряних сил, головний маршал авіації Гарв Сміт наголосив на необхідності підготовки до можливого конфлікту, який становитиме загрозу безпосередньо території Сполученого Королівства.

За часів холодної війни британські військові регулярно відпрацьовували дії в умовах масштабного збройного конфлікту. Однак після розпаду Радянського Союзу рівень відповідної підготовки поступово знизився.

У березні 2026 року британські військово-повітряні сили провели двотижневі навчання Agile Warrior, під час яких перевіряли готовність до захисту території країни в умовах ракетних загроз та кібератак.

Офіційного оголошення британської влади щодо нових заходів захисту авіації наразі немає.

Нагадаємо, 24 листопада Міністерство оборони Великої Британії та британська контррозвідка MI5 попередили про загрозу російських диверсій проти компаній, які надають військову допомогу Україні. Підприємства закликали невідкладно посилити заходи безпеки.

Раніше, у листопаді, на американській авіабазі у Великій Британії оголосили тривогу через появу невідомих безпілотників. Американські військові підтвердили інцидент, однак походження дронів встановлено не було.

До слова, очільник британської контррозвідки MI5 Кен Маккаллум попереджав про зростання загроз національній безпеці Великої Британії з боку Росії та Ірану. Зокрема, британські спецслужби фіксують посилення загроз військовим об'єктам країни.