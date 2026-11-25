Президент Фінляндії Александер Стубб та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре використали неофіційний канал комунікації з очільником Кремля Володимиром Путіним, щоб запобігти прямому військовому зіткненню Росії та країн НАТО у Балтійському морі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, Балтійське море стало однією з найнебезпечніших точок протистояння між Росією та Заходом. Через його акваторію РФ транспортує понад 60% нафти, яку експортує морським шляхом.

Затримання танкерів російського «тіньового флоту» та заяви європейських політиків про можливість перекриття Фінської затоки посилили побоювання Кремля щодо потенційної морської блокади.

У відповідь Москва залучила військові кораблі до супроводу нафтових танкерів. За рік німецька берегова охорона зафіксувала 260 таких випадків.

Напруженість у регіоні також посилилася через низку інцидентів за участю російських військових кораблів та представників країн НАТО.

За інформацією The Wall Street Journal, у вересні Москва надіслала НАТО письмове попередження про готовність завдати превентивних ядерних ударів для захисту своїх інтересів у Балтійському морі навіть за відсутності прямого нападу на російську територію.

Наприкінці жовтня Пентагон закликав союзників у Балтійському регіоні пом’якшити риторику через ризик неконтрольованої ескалації. Водночас керівництво Фінляндії та Норвегії вирішило встановити прямий контакт із Кремлем.

Для цього скандинавські лідери залучили російського олігарха, який прибув до Норвегії для консультацій із високопосадовцями. Після цього він повернувся до Москви та передав послання Путіну.

Уже 27 жовтня відбулася телефонна розмова Стубба, Стьоре та Путіна. Офіційною темою переговорів було припинення війни в Україні, однак, за даними видання, скандинавські лідери прагнули переконати Кремль у відсутності намірів заблокувати російське судноплавство.

«Ми не маємо наміру блокувати Балтику в мирний час, ви можете на це покластися, ми діятимемо відповідно до закону», – заявив Стубб під час телефонної розмови.

Нагадаємо, наприкінці жовтня президент Фінляндії Александер Стубб та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре взяли на себе роль посередників у дипломатичних зусиллях із завершення війни Росії проти України. Лідери прагнули створити додатковий канал комунікації між європейськими країнами та Кремлем. Після телефонної розмови з Путіним вони поінформували президента України Володимира Зеленського про її результати.