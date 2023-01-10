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Австрія назвала Росію однією з головних шпигунських загроз

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Австрія назвала Росію однією з головних шпигунських загроз
фото ілюстративне

В австрійській спецслужбі наголосили, що впродовж тривалого часу в Австрії з «незмінно високою інтенсивністю» діють російські спецслужби у «різних цільових сферах»

Управління державної безпеки та розвідки Австрії (DSN) назвало Росію «основним суб'єктом шпигунства» проти Австрії. Про це йдеться у звіті DSN.

В австрійській спецслужбі наголосили, що впродовж тривалого часу в Австрії з «незмінно високою інтенсивністю» діють російські спецслужби у «різних цільових сферах».

До інших «основних суб'єктів шпигунства та впливу, спрямованих проти Австрії» в Управлінні держбезпеки та розвідки віднесли Китай, Іран і Туреччину.

Крім того, в DSN повідомили, що у 2021 році критично важливі об'єкти інфраструктури та конституційні інституції Австрії стикалися з різноманітними загрозами у кіберпросторі. Згідно зі звітом, особливо активно діють в Австрії кіберсуб'єкти, пов'язані з російською федерацією і Китаєм, «проте Іран також дедалі активніше використовує кібершпигунство».

У цьому контексті особливу увагу австрійська спецслужба звертає на два пов’язані з російськими спецслужбами хакерські угруповання - APT29 та TURLA. «Крім міжнародних організацій, їх об'єктами є такі країни, як Велика Британія, США та інші члени НАТО, сусіди росії, а також країни Європейського Союзу», - заявили в австрійській держбезпеці.

У звіті зазначається, що на початку 2021 року відбулася фішингова атака, «яку приписують угрупованню APT29, що впродовж кількох місяців атакувало цілі в урядовому секторі по всьому світу».

Раніше повідомлялося, що правоохоронці Австрії викрили шпигуна РФ, який передавав секретні дані про війну в Кремль.

Теги: росія Австрія Велика Британія Китай

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