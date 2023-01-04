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Польща судитиме росіянина та білоруса за шпигунство на користь РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польща судитиме росіянина та білоруса за шпигунство на користь РФ
Прокурор звинуватив громадянина РФ та Білорусі у веденні шпигунської діяльності на користь російської військової розвідки з 2017 по квітень 2022 року
Фото: pap.pl

Шпигунська діяльність обвинувачених була зосереджена на військових частинах, розташованих у північно-східній частині Польщі

Прокуратура Польщі направила до суду обвинувальний акт проти росіянина і громадянина Білорусі, яких звинувачують у шпигунстві на користь російської військової розвідки (ГРУ). Про це повідомила прессекретар Окружної прокуратури Варшави Александра Скшиняж. Про це пише PAP.

30 грудня 2022 року відділ військових справ Окружної прокуратури у Варшаві направив обвинувальний акт до Окружного суду в Білостоці. У ньому прокурор звинуватив громадянина Росії та громадянина Білорусі у веденні шпигунської діяльності на користь російської військової розвідки з 2017 по квітень 2022 року.

«Обидва були затримані у квітні 2022 року. На підставі матеріалів, зібраних Службою військової контррозвідки, та матеріалів, зібраних в ході слідства, встановлено, що вони брали участь у діяльності російської військової розвідки шляхом розпізнавання військових об'єктів, що мають критичне значення для оборони Республіки Польща, а також шляхом отримання інформації про боєздатність, моральний стан та функціонування підрозділів, у тому числі в часи небезпеки, з подальшим наданням отриманих відомостей вищезгаданій розвідувальній службі» – пояснила представниця прокуратури.

За висновками слідства, обидва фігуранти перебували на території Польщі на законних підставах. «Громадянин Білорусі, спочатку навчаючись в одному з білостоцьких вишів, а потім влаштувавшись на роботу з організації парашутної підготовки, налагодив контакти, у тому числі соціальні, які використовував у своїй діяльності на користь російської військової розвідки. Другий обвинувачений, здійснював діяльність в інтересах російської розвідки, під виглядом проведення культурних заходів та туризму» – розповіла представниця прокуратури.

Крім того, як встановила прокуратура, шпигунська діяльність обвинувачених була зосереджена на військових частинах, розташованих у північно-східній частині Польщі. «В рамках цієї діяльності виконувалися завдання з розпізнавання основних елементів ЗС Польщі та збору інформації, зокрема щодо: виконання завдань військовослужбовцями ЗС Польщі в районі державного кордону з Білоруссю у зв'язку з так званою міграційною кризою, чисельності військовослужбовців, які виконують завдання в районі кордону та структури підрозділів, використання ЗС Польщі спеціалізованої техніки, стану бойового духу та оперативних спроможностей, взаємодії військових частин, дислокованих на північному сході Польщі, з військами інших країн-членів НАТО», – зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині затримано шпигуна, який міг передавати Росії дані про Україну. Також Польща затримала шістьох ймовірних шпигунів РФ та Білорусі. Правоохоронці Австрії викрили шпигуна РФ, який передавав секретні дані про війну в Кремль

Теги: Польща прокурор прокуратура суд шпигун прессекретар

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