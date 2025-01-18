Окупанти пошкодили McDonald’s, який першим відкрився в Україні
Поблизу станції метро «Лук’янівська» пошкоджено McDonald’s
Внаслідок сьогоднішньої ранкової атаки на столицю зруйновано McDonald’s на станції метро «Лук’янівська». Відповідні фото вже з’явилися в мережі.
Зазначимо, що саме цей заклад став першим McDonald’s, який відкрили в Україні в 1997 році.
Під час повномасштабної війни цей заклад вже був пошкоджений, проте він відновив свою роботу.
Нагадаємо, у столиці під ранок прогриміла серія гучних вибухів. Внаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала станція метро «Лук’янівська». Пошкоджені скляні елементи входу на станцію. Її закрито на вхід і вихід.
Поїзди прямують без зупинки на станції.
Внаслідок атаки у Шевченківському районі виникла пожежа.
Там повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку.
У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків.
Вже відомо про чотирьох загиблих внаслідок атаки на Київ.
😱Ранок 18 січня 2025 року в Києві 😥 pic.twitter.com/gRpW3F748P— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 18, 2025
До слова, триває 1060-й день повномасштабної війни.
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