У Південному Судані сталася авіакатастрофа: є загиблі та поранені

Серед загиблих – двоє громадян Китаю і один індієць, а також пілот і другий пілот

Пасажири були нафтовиками консорціуму Greater Pioneer Operating Company, до якого входить Китайська національна нафтова корпорація

У південносуданському штаті Юніті розбився невеликий літак, який перевозив нафтовиків, загинули 20 осіб. Про це повідомляє Reuters.

Міністр інформації штату Юніті Гатвеч Біпал повідомив, що літак розбився в аеропорту нафтового родовища Юніті в середу вранці, коли прямував до столиці Джуби.

За його словами, пасажири були нафтовиками консорціуму Greater Pioneer Operating Company (GPOC), до якого входять Китайська національна нафтова корпорація і державна Nile Petroleum Corporation.

В інтерв'ю AFP чиновник зазначив, що літак розбився всього в 500 метрах від злітно-посадкової смуги близько 10:30 ранку за місцевим часом.

За його словами, серед загиблих – двоє громадян Китаю і один індієць, а також пілот і другий пілот.

ЗМІ спочатку повідомляли про 18 загиблих, але пізніше Біпал повідомив, що двоє з тих, хто вижив, померли. Всього літак перевозив 21 пасажира, вижила одна людина.

Подробиці про обставини, які призвели до аварії, поки невідомі. Триває розслідування.

Нагадаємо, на початку року пасажирський літак Jeju Air зазнав аварії під час посадки в міжнародному аеропорту міста Муан на південному заході Південної Кореї. Літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги та врізався в огорожу, після чого загорівся.

Авіакатастрофа сталася о 9:07 ранку за місцевим часом (3:30 за київським часом). Літак, що виконував рейс із Бангкока, на борту якого перебували 175 пасажирів і шість членів екіпажу, розбився під час приземлення в аеропорту Муан, розташованому в провінції Південна Чолла, за 288 кілометрів від Сеула.

Внаслідок авіакатастрофи в Південній Корей вже 179 загиблих серед пасажирів і членів екіпажу. Двох вдалося врятувати.

За попередніми висновками, у двигуни літака Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air, що розбився наприкінці грудня в Південній Кореї, потрапили качки. Це стало першопричиною розвитку аварійної ситуації.

До слова, 28 січня у міжнародному аеропорту південнокорейського міста Пусан загорівся пасажирський літак авіакомпанії Air Busan. Усі 169 пасажирів, а також сім членів екіпажу евакуювалися на надувній гірці.